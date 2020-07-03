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28批次儿童运动头盔抽查不合格 1号店等平台有售

2020年07月03日08:25  来源：中国网
 
原标题：28批次儿童运动头盔抽查不合格 1号店等平台有售

　　中国网财经7月2日讯 据上海市市场监督管理局网站消息，近期，上海市监局对1号店等4家网络交易平台销售的32批次儿童运动头盔进行了监督抽查。经检测，有10批次性能、结构不合格，不合格检出率为31.25%。另外，24批次标志不合格，26批次产品说明书不合格。

　　在性能、结构不合格的产品中，头盔吸收碰撞能量性能(低温)不合格的有10批次，头盔佩戴装置强度性能不合格的有2批次，头盔佩戴装置稳定性不合格的有3批次；另有3批次结构不合格，问题表现为系带宽度与标准要求不符等。

　　标志不合格的产品表现为商品缺少生产日期、产品批号或编号、执行标准、产品用途、警示语等标志内容，或者没有任何标志。说明书不合格的产品表现为产品说明书上相关信息缺失。

　　据悉，上海市监局已责令相关经营者立即停止销售不合格商品，对库存产品、在售产品进行全面清理，限期落实整改措施，对已销售的不合格商品实施无条件退、换货，并依法对销售不合格商品的经营者立案调查。

　　同时，市场监管部门提醒消费者在选购、使用时要注意以下几点：

　　一、选购头盔时，要查看头盔上的标识，如厂名厂址、使用说明等内容。不要贪图便宜，购买质量差的头盔，这种头盔难以起到保护作用。

　　二、选购头盔时需要试带一下，查看头盔的部件稳定程度，留意明显突出于头盔壳体之外的部件。另外，不要购买与自己头型及尺寸不匹配的头盔。因为不匹配的头盔戴在头上，发生意外时，头盔很容易脱落，失去保护作用。

　　三、日常使用头盔时，应避免将头盔长时间曝晒、雨淋，否则，会加速头盔材料的老化，使用寿命将大大降低，影响使用者安全。另外，一般运动头盔正常使用不应超过两年，如有条件，建议一年一换，保证性能正常。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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