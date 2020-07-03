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麻辣财经：金融合理让利，1.5万亿元“红包”怎么发？ 

吴秋余

2020年07月03日08:25  来源：人民日报中央厨房
 

 

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7月1日，国务院常务会议决定，着眼增强金融服务中小微企业能力，允许地方政府专项债合理支持中小银行补充资本金。具备可持续市场化经营能力的中小银行，将优先获得补充资本金支持。

帮助中小银行补充资本金，目的就是让银行为中小微企业提供更多金融支持。在当下全球疫情蔓延的特殊时期，企业面临的经营压力增大。做好“六稳”“六保”工作，特别是保中小微企业、民营企业生存发展，必须加大金融支持力度。

稳企业保就业、稳住经济基本盘，金融该怎样发力？

“金融机构与贷款企业共生共荣，鼓励银行合理让利。”今年全国两会上，《政府工作报告》里的这句话格外引人关注，企业纷纷期待“合理让利”早点落地，社会各界也在纷纷猜测这个让利“红包”到底有多大。

这不，两会闭幕没多久，政策就开始落地了。6月17日国务院常务会议明确，引导金融机构进一步向企业合理让利，推动金融系统全年向各类企业合理让利1.5万亿元，进一步加大货币金融政策支持实体经济力度，帮助企业特别是中小微企业度过难关。

合理让利1.5万亿元，这个“红包”着实不小。要知道，最近5年（2015年—2019年），我国银行业净利润分别为1.59万亿元、1.65万亿元、1.75万亿元、1.83万亿元、1.99万亿元。

这意味着，合理让利的规模，几乎是2015年整个银行业的全年净利润，相当于2019年整个银行业利润的3/4。这么多利润全让给市场主体，可见中央支持实体经济的决心。

那么，金融业合理让利，这个“红包”怎么发？金融活水能否顺畅流入实体经济？小微企业能够享受到哪些政策红利？麻辣财经采访了有关部门和专家。

合理让利1.5万亿元，主要通过三种途径实现

很多人关心，引导金融机构合理让利，都有哪些方式和手段？能否实现1.5万亿的预期目标？

在日前举行的第十二届陆家嘴论坛上，央行行长易纲给出了答案。易纲表示，今年以来，金融部门向企业让利，主要包括三块：一是通过降低利率让利，二是直达货币政策工具推动让利，三是银行减少收费让利，预计金融系统通过以上三方面今年全年向企业让利1.5万亿元。

——降低利率，是合理让利的主要途径。

企业贷款，利率是最主要的成本因素，降低银行贷款利率也成为这次合理让利的主要途径。国盛证券的测算显示，在1.5万亿元中，降低利率让利约9700亿元，占近2/3。

今年以来，央行一直采取各种措施引导公开市场逆回购操作利率、中期借贷便利（MLF）利率、贷款市场报价利率（LPR）分别下行。以对企业贷款影响最显著的LPR为例，今年4月，1年期和5年期以上LPR均创下改革以来单月最大降幅，分别较上一期下调20个和10个基点，LPR下行可带动企业融资实际利率下行，推动降低实体经济融资成本。

银保监会的数据显示，今年以来，企业融资成本明显下降，前5月，普惠型小微企业贷款平均利率6.03％，较2019年全年平均利率降0.67个百分点，一季度，制造业贷款平均利率4.32%，较年初降0.46个百分点。

——直达货币政策工具，中小微企业最受益。

让利的“红包”不仅要量大，还要发得精准，特别是对于受到疫情影响较大的中小微企业，要加大支持力度帮助它们渡过难关。据测算，在1.5万亿元的“红包”中，直达实体经济的货币政策工具让利约3200亿元。

今年以来，央行创新货币政策工具，缩短货币政策的传导链条，提高企业融资的“直达性”，包括推出3000亿元抗疫专项再贷款和1.5万亿元普惠性再贷款再贴现等。

6月1日，央行再创设两个直达实体经济的货币政策工具：普惠小微企业贷款延期支持工具、普惠小微企业信用贷款支持计划。其中，延期政策可覆盖普惠小微企业贷款本金约7万亿元，央行则通过普惠小微企业贷款延期支持工具，提供400亿元再贷款资金，鼓励地方法人银行对普惠小微企业贷款“应延尽延”。同时，央行通过信用贷款支持计划，预计可带动地方法人银行新发放普惠小微企业信用贷款约1万亿元。

7月1日起，央行下调再贷款、再贴现利率。其中，支农再贷款、支小再贷款利率下调0.25个百分点。“再贷款、再贴现是直达实体经济的货币政策工具箱的重要组成部分，下调支农、支小再贷款利率及再贴现利率，有利于降低银行从央行获取资金的成本，进而带动三农、小微企业等群体的融资成本下行，提升货币政策的精准度和有效性。”民生银行首席研究员温彬说。

——银行减少收费，为企业减负让利。

企业办理贷款和享受金融服务过程中，会有各种各样收费项目，这些收费单项虽不多，但累加起来也是不小成本，减少这方面收费，是给企业减负的重要措施。据测算，减少收费让利规模约为2100亿元。

事实上，合理让利已成为当前不少金融机构的主动选择。今年以来，国家开发银行在加大信贷投放同时，减免相关收费，让利实体经济，前5个月向企业让利约41亿元，让利幅度同比增长63%。建设银行则出台措施，对办理抵押类贷款的小微企业，抵押物评估费、抵押财产保险费、房屋土地登记费由银行代为承担。中国银联对疫情防控重点地区实行取现减免、消费服务手续费优惠等措施，截至5月中旬，仅跨行取现一项已累计覆盖逾600万笔交易。

温彬表示，今年以来，银行业持续加大对实体经济的支持力度，合理让利举措已在按计划和要求实施，下阶段银行还将加大让利措施落地力度。

商业银行是主力军，大约承担了让利规模的80%

一年之内让利1.5万亿元，对金融系统而言压力不小，这其中，商业银行首当其冲。

“这次让利政策任务将集中在商业银行，将对其盈利影响较大。”东方金诚金融业务部分析师郭妍芳表示，目前，商业银行是我国服务实体经济的主要力量，据推算，这次让利任务约80%将集中在商业银行，约为1.2万亿元。

也有人担心，商业银行让利1.2万亿元，把利润都让没了那银行的日子咋过？

专家分析，商业银行给实体经济让利的1.2万亿，最后并不会全部由商业银行负担。比如，目前监管层面已通过货币政策工具、定向降准、结构性存款管控等一系列政策，引导银行降低计息负债成本。与此同时，商业银行可通过降低存款执行利率、调整存款期限结构等措施降低存款成本，也将对缓释业绩压力形成较大作用。此外，商业银行由于业务增长全年预计还将带来约1000亿元净利润增幅。而只有减少收费这项让利，是直接减少商业银行利润的。

“中国金融业经过多年发展，体系完备、实力增强，有责任也有能力合理让利，与实体经济共克时艰。”国家金融与发展实验室特聘研究员董希淼表示，在经济发展面临特殊困难的情况下，金融系统向实体经济合理让利，帮助实体经济渡过难关，不但有助于稳定市场信心和预期，也有助于降低金融市场波动。

金融机构合理让利，资金既不能空转也不能跑偏，同时还要注重防范金融风险。金融助企纾困政策成效怎么样，关键要看企业的综合融资成本是否下降，中小微企业的贷款难度是否真正降低。通过切实降低企业融资成本，助力企业生存发展，这个目标一定要达到。

专家表示，留住青山才能赢得未来，实体经济恢复健康平稳态势，市场主体和居民就业保持稳定，这从根本上有助于金融发展和风险防范，因此，金融系统向实体经济合理让利，既彰显了金融系统的社会担当，也符合金融机构自身的利益。

 

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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