北京市市场监督管理局：洛娃洗衣液抽检不合格

中新经纬客户端7月2日电 日前，北京市市场监督管理局网站公告称，北京市洛娃日化有限公司声称6月24日公示的标称商标为“洛娃”的不合格多功能洗衣液为假冒其注册商标及厂名、厂址的产品。

图片来源：北京市市场监督管理局网站

公告显示，北京市市场监督管理局2020年6月24日公示的洗涤用品质量抽检信息中，标称生产企业“北京市洛娃日化有限公司”，标称商标“洛娃”，规格“2千克”，型号“普通型 无磷”，生产日期或批号“B013”的多功能洗衣液，不合格项目“总活性物，规定污布的去污力”。该产品被抽检场所为“密云县密云镇亿源来商店”，现“北京市洛娃日化有限公司”声称该产品为假冒其注册商标及厂名、厂址的产品。(中新经纬APP)

(责编：李都也(实习生)、李栋)