助脱贫 保民生 持续释放政策红利

跌宕起伏的2020年已经过半，疫情防控进入常态化。一道道紧锁的房门重新打开，超市和菜市场摆上新鲜的蔬果，街边的餐馆陆续开张营业，百姓生活逐步恢复了往日的喧嚣。

6月的神州大地，骄阳又盛，每一件办好的民生实事，都有着特别的温度。

货源足价格稳 各地“菜篮子米袋子”有保障

清晨10时许，陕西西安市南二环太乙路立交附近的菜市场里，每一个菜铺都摆满了蔬菜瓜果。刘大妈戴着口罩正在挑选中午做饭用的食材，“我经常在这里买菜，价格一直没太大变化，我刚买的丝瓜一斤不到5块钱。”

“特殊时期，采购要量入为出。”疫情发生以来，云南昆明市民缪先生比原来更加关心粮食和蔬菜的价格，为此，他还专门准备了一个小本子，每天都会记下消费账单。翻开几个月的记录，缪先生总结说，“目前市场上物资供应充足，蔬菜价格较为稳定。”

在贵州省撤销省内交通卡点后，王斌带着家人从毕节老家返回贵阳复工。“那时候最担心的就是买不到菜。”王斌回忆，除了菜场没有几个人外，菜场每次都有新鲜的蔬菜，之前的担心也就慢慢散去了。现在，王斌家小区的菜场里蔬菜供应充足，人气也渐渐回升。

人民网记者了解到，各地为保障群众的菜篮子、米袋子、果盘子，采取了一系列措施。

兰州市为保障市民生活必需品的供应，65家标准化菜市场已于3月上旬全部恢复营业，蔬菜日均投放量达到1500吨以上，肉类日均投放量达到300吨以上，完全能够保证广大市民日常生活的消费需求。兰州市商务局还积极拓展“无接触”式线上生鲜服务。

西藏拉萨一家超市物资供应充足。 廉梦歌摄

西藏拉萨市百益超市一位负责人介绍说，“目前米、面、油、蛋、肉等民生必需品都保证货源充足，各类商品价格较以往没有大幅波动，部分商品价格有季节性波动，绝不会私自涨价。”

助脱贫防返贫 精准助力百姓拔“穷根”

“今年要优先稳就业保民生，坚决打赢脱贫攻坚战，努力实现全面建成小康社会目标任务”“现行标准下农村贫困人口全部脱贫、贫困县全部摘帽”。全国两会上，政府工作报告明确了今年脱贫的目标。截至目前，全国贫困县已从832个减少至52个，区域性整体贫困基本得到解决。

这剩下的52个县是最难啃的硬骨头。甘肃省庆阳市镇原县就是其中之一。作为甘肃省8个未脱贫摘帽县之一，镇原县尚有13个村、3195户8570人还未脱贫。

镇原县扶贫办主任杨俊杰说，今年是脱贫验收交账之年，受到疫情影响，留给扶贫干部的时间更紧迫，任务更艰巨。

“我们围绕增加群众收入这一核心，按照‘产业+就业’的增收措施，养殖湖羊8000只，栽植万寿菊5000亩、黄花菜3000亩……限时限期弥补短板，目前已完成年初核定任务。”镇原县马渠镇党委书记景毅说。

据了解，为了最大限度降低疫情带来的影响，镇原县的新中盛、金星啤酒、天欣堂药业等龙头企业，也为贫困户提供就业岗位3000多个，全力保障贫困户就业增收。

云南省大理白族自治州云龙县长新乡松炼村，建档立卡贫困户杨增乔一家在2019年顺利脱贫。2020年1月，杨增乔57岁的婆婆因病去世，治病和丧葬费用成了家里的大负担。得知该情况后，挂钩扶贫干部及时帮助申请了保险，最终获得1.8万元保险救助。

这份保险就是云龙县推出的“精准防贫保险”，专门用于巩固脱贫成果、防止返贫。云龙县将处于贫困边缘的农村低收入户云南和存在返贫风险的脱贫户纳入“精准防贫保险”保障范围，每家每年保费只需100元（贫困户由挂钩帮扶干部代缴）。凡出现因灾、因病、因学（孩子入学）情况带来人身财产损失和经济困难的，县里将通过“精准防贫保险”展开防贫救助，其中因病住院最高救助金额可达10万元。

据云龙县扶贫办提供的数据显示，目前全县已有86户参保家庭享受了“精准防贫保险”的救助，共支付救助资金155万余元。

有了防贫保险的救助，杨增乔对未来充满了信心，“搞好养殖，争取把二层楼盖起来，对今后的生活，我一点儿也不担心了。”

救急难 为困难群众生活兜底

“渭南全市12个县（市、区）根据各镇（办）常驻人口及贫困人口比例核算拨付临时救助储备金，将日常救助金额在1500元以下、紧急救助在3000元以下的审核审批权限下放至各镇（办），由镇（办）直接审批，切实增强了救助时效性，让群众求助有门，受助及时。”

陕西省渭南市民政局工作人员曹婧介绍说，为充分发挥临时救助托底线、救急难的作用，解决困难群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难，渭南市民政局将小额临时救助审批权限下放至镇（办），并全面建立临时救助储备金制度，落实“先行救助”“分级审批”规定，有效提升临时救助效率。

据统计，截至6月，渭南共实施临时救助21856人次，发放救助金1771.7万元，疫情期间共实施临时救助18426人次，发放救助金1499万元，有力保障了困难群众的基本生活，促进临时救助工作长足发展。

不止渭南，各地在保民生方面均出台了相关政策。如贵州省对城乡低保标准进行调整，2020年农村低保平均标准提高到4318元/年，平均增幅5.2%；城市低保平均标准提高到645元/月,平均增幅4.9%。

甘肃省建立以公租房、政策性租赁住房和共有产权住房为主的住房保障体系，解决新市民等“夹心层”群体的住房问题，督促市县政府按时足额发放城镇低收入住房困难家庭住房租赁补贴，全力保障城镇困难家庭住房。

送红利 各地频下“红包雨”促消费

6月10日10时，西安高新区，“红包雨”准时降下。仅8分钟，500万元消费券被一抢而空。

这是西安高新区今年5月以来联合支付宝进行的第二轮消费券发放活动，包含了满200元减60元、满200元减50元等不同减免类型，使用范围包括高新区内大部分商业综合体（商场）、大中型餐饮企业。

西安高新区创新发展局相关负责人介绍，这轮消费券的资金由“政府补贴+平台补贴+商家让利”共同构成，“消费者到报名的商家消费时，可以使用指定的消费券实时抵扣。”

“突如其来的新冠肺炎疫情给我国经济发展和居民生活带来严重影响，许多地方政府纷纷发放消费券为提振消费、回补产业添了一把火。”华中师范大学教授周洪宇在接受媒体采访时表示，“发放补贴是必要的，也是有用的。”

在不少城市，除了消费券，还针对困难群体发布特定消费券，以减轻困难群体的生活负担。昆明市民政局副局长肖向飞告诉记者，“3月份在保的城乡最低生活保障对象、特困救助供养对象共计124571人，每人可获得一张80元的一次性消费券。”

基本民生是看得见的油盐酱醋、衣食住行。发放消费券，提振了消费市场和消费信心，推动了消费恢复和潜力释放。市场供求稳定了，主体活跃了，群众的饭碗才能稳得住。时下，受疫情影响的各行各业正在平稳有序恢复，一系列的“菜篮子”“米袋子”政策扶持，必将为保障民生注入更强劲的信心和动力。（杨佳、刘阳、徐冬儿、唐嘉艺、孙阳、吴超、张伟、廉梦歌、郝洁、次仁罗布、高翔、李宇、王秀芳、符皓）

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(责编：李都也(实习生)、李栋)