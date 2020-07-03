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交通行业经济持续向好 助力“六稳”“六保”工作

2020年07月03日10:53  来源：人民网
 

人民网北京7月3日电 （记者乔雪峰） “疫情发生以来，交通运输经济遭受了巨大冲击，一季度行业主要指标下降明显，行业发展面临前所未有的挑战。”7月2日，交通运输部部长李小鹏在交通运输部部务会上表示，进入二季度，随着国内疫情防控阻击战取得重大战略成果，交通运输复工复产各项举措逐步发力见效，行业经济运行持续恢复、不断向好，特别是投资累计实现增长、基本补齐疫情造成的缺口，中欧班列、快递业务量逆势增长，货运量、港口货物吞吐量稳步回升，为服务“六稳”“六保”发挥了重要作用。

李小鹏指出，今年上半年，交通运输行业统筹推进疫情防控和经济社会发展交通运输工作，较好地完成了各项工作任务，重点任务总体量化进度实现时间过半、任务过半。

李小鹏表示，要在看到成绩的同时保持清醒头脑，努力巩固好当前交通运输经济恢复向好的势头，继续统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展交通运输工作，着力抓好“六稳”“六保”工作，全力做好下半年交通运输重点工作。

要毫不放松抓好常态化疫情防控交通运输工作。继续加强北京等重点地区疫情防控，严密防范疫情通过交通运输传播蔓延。继续抓好“外防输入”工作，继续实行公路水运口岸“货开客关”政策。指导各地交通运输部门做好运输组织，分区分级落实疫情防控措施。继续做好部机关和部属在京单位疫情防控工作。

要坚决打赢交通扶贫脱贫攻坚战。加快完成“两通”兜底任务和“十三五”交通扶贫规划剩余建设任务。做好定点扶贫、对口支援和联系六盘山片区收官工作。全方位讲好交通扶贫故事。以“四好农村路”高质量发展为抓手，统筹做好脱贫攻坚与服务乡村振兴战略的有效衔接。抓好脱贫攻坚专项巡视“回头看”整改落实，持续抓好交通扶贫领域腐败和作风问题专项治理。

要加快构建现代国际物流供应链体系，更好发挥国际物流工作专班作用，全力保障进口货物“进得来”、出口货物“出得去”。

要全力做好加快建设交通强国各项工作，编制好规划，扎实推进各批次试点，推进重大工程建设。

要着力扩大交通固定资产有效投资。坚定不移实施扩大内需战略，使交通运输成为扩大内需的主力军。推动交通新型基础设施建设，让新技术为传统交通赋能，使交通项目成为新基建的主力军。持续加强投资项目调度，推动新建项目“应开尽开、能开快开”。努力拓展交通投融资渠道，着力服务好重大国家战略。

要精准帮助行业企业纾困解难。加快推动现有政策落地见效，强化惠企政策研究储备，提升政策精准化、精细化水平，扩大覆盖面和受益面，帮助行业企业特别是中小企业渡过难关。

要深化交通运输供给侧结构性改革。着力补齐基础设施短板，多措并举进一步降低物流成本，持续深化“放管服”改革，优化营商环境，服务好扩大内需战略，推进交通运输跨界跨业融合发展。

要加强研究、谋划，统筹推进重点领域和关键环节改革，推动交通运输法律法规、部门规章、重点标准制修订，推进行业治理体系和治理能力现代化。

要牢牢守住交通运输安全稳定发展底线，坚持人民至上、生命至上，坚决遏制重特大事故发生，切实维护人民群众生命财产安全。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)
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