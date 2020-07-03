立体布局 纵深推进 中国移动拉起5G安全防护网

7月2日，GSMA Thrive·万物生晖5G安全论坛召开，5G安全工作得到广泛关注。作为拥有全球最大网络规模和客户数量的通信运营商，中国移动无疑是5G新基建的排头兵，也是5G安全的重要捍卫者。

据了解，目前，中国移动在全速推进5G建设的过程中，已同步拉起一张覆盖顶层设计、网络防护、应用测评的立体化、智能化5G安全防护大网。

聚共识推动建立5G安全统一标准

标准，不仅会成为行业业务参考，甚至会影响一国在某领域的国际话语权与影响力，这在5G安全等关键核心领域表现得尤为明显。据介绍，面向国内，中国移动牵头编制了《5G安全标准体系建设指南》，建立起5G安全标准体系图谱，初步划定了该领域的“四梁八柱”。同时，主导研发了国内首个5G安全通信行业标准。

面向全球，中国移动在国际标准化组织（ISO）和TDLTE全球发展倡议（GTI）等平台发布了多个5G垂直行业标准和白皮书。此外，还围绕5G数据、5G边缘计算安全等多个方面，在国内外主要标准组织立项了20余个重点项目。据中国移动信安中心人力部门负责人贵重介绍：“网络安全工作关键在人才，为了凝聚行业共识，构建统一标准，我们集聚和培养了一批有国际视野的标准化网络安全专家，确保人才体系匹配业务发展需要。”

划基线源头保障5G自身安全

据悉，到今年年底，中国5G基站将超过60万个，覆盖全国所有地级以上城市，其中，中国移动将承担超一半数量的基站部署工作，并在年底实现5G SA（独立组网）的商用。中国移动网络安全研发中心张峰博士介绍道：“5G作为关键信息基础设施，一旦遭到破坏，将严重危害国家安全、社会稳定，干扰经济运行。保障5G网络自身的安全，是5G安全的核心，也是我们的工作重点。”

据介绍，中国移动组织了专业团队开展5G网络安全研究，制定了可操作的5G安全三年推进计划，面向全集团发布了5G网络安全基准规范。同时，针对5G边缘计算、网络切片、网络虚拟化等关键问题，发布了安全指引和优秀实践案例。确保网络安全，已经成为中国移动5G建设的底线。

严测评全力护航5G业务安全运行

随着5G商用进程不断加速，5G融入百业、服务大众的创新应用日益丰富。在疫情防控和复工复产过程中，中国移动5G远程医疗、超高清直播、智慧工业等多项应用发挥了重要作用。

据介绍，中国移动5G应用面世前，均须接受严格的安全评估，不合格不上线。刚刚获得中国移动“最美移动人”称号的娄涛向记者解释：“5G正在广泛应用于电力能源、交通运输、工业制造等重点行业，5G消息也正走入大家的日常生活，可以说，5G安全事关国计民生。”“通过安全测评必须是5G应用拿到‘准生证’的前提，我们正在打造集中化的安全云脑，为迎接新挑战做足准备。”安全专家周宇飞补充说。

目前，中国移动正在积极推动15个行业100个5G示范应用项目落地推广，网络安全部门围绕5G智慧港口、超高清视频、5G抗疫复工业务等打造了一批5G安全“样板房”。其中，5G智慧港口安全应用项目作为行业内唯一的安全案例在全球移动通信系统协会（GSMA）发布。着眼于提供5G数据安全的“隐私安全防护体系及公益服务”项目获得2020年联合国信息社会世界峰会“杰出项目奖”。“人工智能安全”项目作为GSMA首个AI安全专题研究项目立项成功。

促合作引领创造5G安全良性生态

5G时代面临的安全风险错综复杂，维护5G安全需要全球产业链各方协同推进。中国移动信息安全管理与运行中心总经理张滨表示：“安全风险无处不在，只有合作才能应对挑战。从1G的全球多个标准到5G的全球统一标准，5G进程是全球产业链共识共赢的生动写照。5G安全互信互认，有助于降低成本，提升全流程安全水平。我们号召全球各方携手努力，共同构建5G安全生态。”

事实上，中国移动一直积极参与国际主要行业组织工作，自有专家在ISO和GSMA等组织的安全工作组已担任了领导职务。负责中国移动网络安全战略规划的乔喆说：“近期成立的GSMA人工智能赋能安全特别工作组已任命我们团队的专家作为工作组主席，这既是对我们过去工作的认可，也是对我们在网络安全领域的视野、观点和责任感的肯定。”（李云翔）

(责编：李都也(实习生)、李栋)