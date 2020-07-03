财政部:第四次续发行三期抗疫特别国债 总额700亿元

人民网北京7月3日电 （任妍）为筹集财政资金，统筹推进疫情防控和经济社会发展，财政部决定第四次续发行2020年抗疫特别国债（三期）（10年期），总额700亿元。
具体有关事宜通知如下：
一、发行条件
本次续发行国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期国债相同。从2020年6月24日开始计息；票面利率2.77%；按半年付息，每年6月24日、12月24日（节假日顺延，下同）支付利息，2030年6月24日偿还本金并支付最后一次利息。
（一）发行数量。竞争性招标面值总额700亿元，不进行甲类成员追加投标。
（二）日期安排。2020年7月9日招标；招标结束至7月10日进行分销；7月14日起与之前发行的同期国债合并上市交易。
（三）竞争性招标时间。2020年7月9日上午10:35至11:35。
（四）发行手续费。承销面值的0.1%。
二、竞争性招标
（一）招标方式。采用修正的多重价格（即混合式）招标方式，标的为价格。
（二）标位限定。投标标位变动幅度为0.08元，投标剔除、中标剔除和每一承销团成员投标标位差分别为105个、30个和35个标位。
三、发行款缴纳
中标承销团成员于2020年7月10日前（含7月10日），将发行款缴入财政部指定账户。缴款日期以财政部指定账户收到款项日期为准。
收款人名称：中华人民共和国财政部
开户银行：国家金库总库
账号：270—207703—5
汇入行行号：011100099992
四、其他
除上述有关规定外，本期国债招标工作按《2020年记账式国债招标发行规则》执行。
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