财政部：加快推进特殊转移支付机制资金直达基层

人民网北京7月3日电 （任妍）今日，记者从财政部获悉，近日，财政部印发《财政部关于做好直达资金监控工作的通知》（以下简称《通知》），部署推进各地财政部门加快直达资金监控系统和工作机制建设，推动资金直达市县基层、直接惠企利民。

《通知》要求，地方各级财政部门要按照财政部统一安排，以直达资金台账为基础，以直达资金监控系统为支撑，加强对资金分配下达、资金支付、惠企利民补贴补助发放情况的监控，促进资金落实到位、规范使用。

据悉，为做好直达资金监控工作，财政部近期专门成立了直达资金监控工作领导小组，制定《直达资金监控工作方案》，明确监控工作思路、业务流程和需加紧推进的重点工作，组织开展涵盖中央、省、市、县四级财政部门4万余人的监控工作视频培训，切实提升业务管理和系统操作水平，确保监控工作落到实处。

下一步，财政部将按照中央有关要求，督促指导各地认真落实直达资金监控各项任务和配套措施，加强直达资金日常监管和重点监控，让来之不易的惠企利民资金在阳光下运行，促进相关政策早落地、早见效。

(责编：任妍、孙阳)