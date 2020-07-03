财政部:下达地方重点生态功能区转移支付预算707.17亿元

人民网北京7月3日电 （任妍）今日，记者从财政部获悉，为推进生态文明建设，引导地方政府加强生态环境保护，提高生态功能重要地区所在地政府的基本公共服务保障能力，按照中央对地方重点生态功能区转移支付办法,现将深度贫困地区2020年重点生态功能区转移支付预算下达各省（自治区、直辖市）。

财政部要求，省级财政部门要根据本地财力情况，制定省对下重点生态功能区转移支付办法，将相关资金落实到位，并将分配办法和结果上报我部。基层政府要将转移支付资金用于保护生态环境和改善民生，加大生态扶贫投入，加强资金使用管理，提高资金使用效益。

附件：2020年中央对地方重点生态功能区转移支付分配情况表（来源：财政部）

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