财政部：全力保障防汛救灾资金需求

人民网北京7月3日电 （任妍）近日，记者从财政部获悉，近段时间我国江南、华南、西南暴雨明显增多，多地发生洪涝地质灾害。为全力做好防汛救灾财力保障工作，财政部向各省、自治区、直辖市财政厅（局）和新疆生产建设兵团财政局下发通知，要求全力保障防汛救灾资金需求，坚持预防预备和应急处突相结合，进一步加大防汛救灾资金保障力度，统筹安排好防灾救灾相关领域各项资金，全力满足灾前抢险备料、物资储备、汛情监测和隐患排查，灾后人员搜救、排危除险、受灾群众救助安置等防汛救灾各项工作经费需要。
通知要求各级财政部门充分认识防汛救灾工作的重要性、紧迫性，强化风险意识和底线思维，有关地区要将防汛救灾财力保障工作作为当前财政工作的重点，坚持人民至上、生命至上，统筹做好疫情防控和防汛救灾工作，维护好生产生活秩序，切实把确保人民生命安全放在第一位落到实处。
通知强调，各级财政部门要及时拨付防汛救灾资金，进一步优化防汛救灾资金的审核拨付流程，确保资金及时下达，满足防汛救灾工作需要。遇有紧急情况，在确保资金安全的基础上，可会同有关部门建立救灾资金快速核拨机制，提高救灾资金时效性，支持保障应急抢险救援工作。各级财政部门还要会同有关部门切实加强防汛救灾资金的管理，确保资金使用规范高效，加大监督检查力度，坚决防止资金挤占挪用等违规行为，一经发现及时查处并严肃问责。
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