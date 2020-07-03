智能化办税场景“常态化” “六稳”“六保”增动能

走进办税服务厅，摘掉口罩就可“刷脸取号”；拿着手机，刷脸登录，“导税管家”就通过小程序提示带领纳税人走完了办税全流程；自助机前，屏幕上点一点，发票就领用到手。最近，这样的智能化办税场景在深圳越发 “常态化”，让纳税人纷纷点赞。

除了税负本身,企业的办税成本也是评价税收营商环境,乃至整个营商环境的重要指标。针对纳税人办税“堵点”“难点”“痛点”，深圳市税务局持续探索全域智慧办税新模式，持续改善税收营商环境，让办税缴费的流程更简、时间更短、体验更好、满意度更高，为“六稳”“六保”加足“税动力”。

“智”转无人化 办税不用跑

在深圳，大部分涉税业务已经实现了电子税务局网上办理，对于其他业务，如何拓展线上办理的空间？通过座谈、走访的形式，龙华区税务局梳理尚未实现电子税务局办理的非实名业务，进一步推进实体办税服务厅向网上延伸，新增三十四项业务办理的“云通道”，涉及跨区域报验、增值税申报异常比对、纳税信用复评、防伪税控风险纳税人解锁、出口退（免）税备案等纳税人常办业务。纳税人通过微信小程序完成实名认证、勾选需要办理的业务、选填个性化需求、上传电子版资料四步骤，即可完成业务申请。

龙华区税务局征收管理科科长张勇龙介绍说：“我们依托 “智税通”微信小程序和RPA机器人智能辅助程序，充分挖掘、释放智能赋权在税收管理服务领域、尤其是线下转线上的应用度与延伸面，实现了“非接触式”办税全覆盖。”

在后台，RPA机器人可实现全流程无人操作自动分派，并直接反馈办理结果，实现纳税人即时掌握事项办理进度。实现了“一次不用跑”清单的扩围提效，彻底为税企两端增速减负。

“智”联便捷化 交互无障碍

“喂，您好，这里是龙华区税务局，现在提醒您可享受生活服务业增值税优惠政策。”今年疫情期间，深圳市喜宴又一村餐饮管理有限公司的办税员彭美霞收到了这样一通电话。

在疫情期间，电话沟通成为征纳双方的重要沟通渠道 。“智税通”平台同时搭载定制语音服务，税务人员通过定制语音自动拨打告知纳税人培训、宣传、参会、更正行为等提示事项，可实现对辖区内40多万单位纳税人与270万自然人纳税人辅导提醒的全面覆盖。同时，提供重新接听、确认收到、回拨人工电话等按键操作供纳税人自主反馈选择，提升征纳沟通的有效性与满意度。

通过智能赋权，深圳市税务部门重新构筑了征纳交互新模式，以税务人所能多角度满足纳税人所盼，更加满足纳税人日益多元化、个性化的涉税诉求，营造优质、一流的税收营商环境。

新互动模式的应用不止于此，“智税通”上开设的线上预填单功能将纳税人的表单填报工作由服务厅前置至移动端，实现了纳税人线上填表数据与税务人员录入系统数据共享。纳税人还可以选择在到厅办税前线上上传预审资料，后台预审岗人员将实时提示预审结果，提供辅助办理指引，有效避免纳税人因资料不齐来回奔波。

“以前每次办理申报都需要到前台多次填写表单，既费时又费力，”深圳市楠亚纸品有限公司的办税员陆燕红说，“通过‘智税通’推送的免填单提示，我们发现有些资料可以享受免填单服务，只要在小程序上输入好信息，进厅带上公章，税务机关就可以打印电子版资料让我们直接盖章确认，太方便了！而且还有线上预审，就不用担心带不齐资料了。”

“智”导管家化 零等待省心

对于需要到厅办理业务的纳税人，“智税通”平台基于“无人值守、无感体验”的理念进行办税辅助场景设置，集成提供智能预审、预约取号、体检报告、办理进度查询、免填单五大功能，全链条导流式伴随服务，主动推送全流程节点办税提醒，杜绝纳税人上门多头问、时间净损耗的低效服务弊端。

一进办税大厅，办税员周文就体会到了黑科技带来的便捷办税体验：“没想到‘刷一下脸’就已经取到号了，进来大厅前后不到几秒时间！”

“您的票号正在呼叫，请携带相关资料到1号窗口办理。” “您本次办理的《税务登记》已办结，请您为本次服务评分！”在接下来的办税过程中，周文在手机上收到了一连串来自“智税通”的办税事项提醒。

来到窗口前，窗口税务人员已经同步在后台接受到周文的办税信息和资料预审情况，不到十分钟，周文就办好了业务。

据龙华区税务局纳税服务中心副主任杨学斌介绍，办税大厅内的人脸识别技术还实现税务数据与公安数据的延伸运用，个人脸部识别信息自动与公安部门身份信息比对，有效防止不法分子冒用他人身份办税，为纳税人正常的经营行为保驾护航。

“智”查定制化 问诊排风险

“我的企业到底要办理什么税务事项？”“我的企业有什么涉税风险？”不少纳税人都有这样的疑问。在“智税通”平台，这些问题都能得到解答。点开“税务体检”功能，纳税人可以即时获取量身定制的税务体检报告，其中列明了“发票顶额开具情况”“其他应付款科目审核”“未足额缴纳合同印花税风险核查”等多项涉税指标健康状况。

这一服务，由“纳税人围着税务窗口转”的被动获取转变为“税务资源围着纳税人转”的主动供给。税务体检报告在逐项细分纳税人疑点风险的基础上，针对性地分类注明“排雷”方法，包括：办理流程、资料清单、时限要求等。

同时，深圳税务部门还充分利用大数据预测企业复工复产情况，主动为企业提供“快速办”“容缺办”等贴心服务。据了解，为保障年中购物节顺利开展，助力企业重燃生机，税务部门还提前提示企业关注自身发票结存量及开票限额，通过数据分析预测筛选发票数量不足以支撑其销售量的企业，在最短时间为企业完成调高发票数量和开票限额等操作。

智税有“温度”，“六稳”“六保”动力足。疫情之下，办税服务厅的变化折射出税务部门做好“六稳”，落实“六保”的决心，彰显“为民服务”的初心，更坚定企业“未来可期”的信心。

(责编：车柯蒙、孙阳)