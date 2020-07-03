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社区防控做好“防疫”和“生产”两不误

2020年07月03日13:44  来源：中国经济网
 
社区防控做好“防疫”和“生产”两不误

　　复工复产,既要保证社会和经济有足够的流动,又要阻断和控制疫情的传播。社区医生是这样一群人,他们不会参与患者的治疗,但他们像人体免疫系统里的一个个免疫细胞一样,虽然微小,却战斗在防疫作战一线。

　　成都市青羊区苏坡社区卫生服务中心全科医生王慧兰,产后20天返岗,在疫情期间成为当地社区24小时在线的“客服医生”,为社区居民提供基本的医疗咨询,安抚因紧张而怀疑感染新冠肺炎的居民,确保确有疾病的居民及时安全就医转运。

　　疫情期间,王慧兰还加入了成都西客站的驻点工作,参与了成都中医院关于新冠肺炎的中药项目,主动承担了辖区的健康宣传、疫情信息报送、返蓉人员的居家医学观察等工作,配合辖区44所中小学校、托幼机构做好复学准备。疫情期间,王慧兰共接听咨询专线3012次,负责联系应急保障30例,共为2905位返蓉人员进行体温监测次数高达18460人次。

　　社区医生,保证了疫情期间人们因为一点不舒服就涌入医院挤占医疗资源,也保证了疫情不会随着交通人流肆意扩散。既不能让经济停下来,也不能让疫情扩散,社区医生守好第一道关口。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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