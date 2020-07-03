人社部：在38个地市开展职业技能电子培训券试点工作

人民网北京7月3日电（ 记者林露）近日，人力资源社会保障部办公厅印发《人力资源社会保障部办公厅关于开展职业技能电子培训券试点工作的通知》，决定在全国11个省（区、市）的38个地市，组织开展以电子社保卡为主要载体的职业技能电子培训券试点工作，推动职业技能提升行动深入实施。

《通知》指出，为进一步落实职业技能培训“315工程”，依托电子社保卡线上渠道，面向参加职业技能培训人员发放电子培训券，作为劳动者免垫付便捷享受职业技能培训服务的载体，调动劳动者参加职业技能培训的积极性。

《通知》明确，电子培训券试点工作时间为2020年6月—11月，覆盖天津、山西、吉林、上海、福建、山东、河南、广东、广西、四川、西藏等地区的部分地市。通过个人领取与使用、培训机构登记与验证、人社部门管理与审核电子培训券等全服务流程，实现对职业技能培训的人员合理引导、实名培训服务、精确资金监管、全局宏观分析，并以试点为契机，逐步建立以社保卡为载体的劳动者终身职业技能培训电子档案，打造职业技能培训新业态。

《通知》要求，各试点地区要把电子培训券作为持续推进职业技能提升行动、扩展职业技能培训服务渠道、提升资金管理水平的重要手段，加强组织领导，创新做好试点工作。要加大宣传力度，帮助有关部门、企业、技工（职业）院校、培训机构和劳动者学习和了解电子培训券，引导劳动者积极使用电子培训券参加职业技能提升培训。

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