大悦城控股获评“建筑节能实践全国示范推广项目”

近日，由国家发展改革委员会主办的2020年全国节能宣传周在线上举行。据了解，大悦城控股旗下商业项目成都大悦城凭借“能效目标全过程管理”实践和开业至今的节能运行成果，获评“建筑节能实践全国示范推广项目”。

这是继去年的G20国际“双十佳”最佳节能实践奖后，成都大悦城被授予的又一个荣誉。官方信息显示，成都大悦城的节能运行成果相继获得包括2018年中国“双十佳”在内的多项国内外多个奖项。

据悉，自2015年底开业运营以来，成都大悦城团队在不断提升楼宇室内环境舒适度及客户满意度的同时，实现了单位商业建筑面积平均全年耗电量仅为208kWh/㎡，低于《民用建筑能耗标准》引导值的目标。其中2017、2018、2019年度累计节能约1,328万度电，累计减少碳排放约10,066吨。

大悦城控股相关负责人表示，作为绿色地产开发模式的试点项目，成都大悦城团队从设计到运营阶段始终贯彻绿色开发运营理念，并取得节能成效。

对此，行业专家表示，绿色地产开发模式在成都大悦城的成功应用为中国商业综合体在绿色开发的环节带来了技术创新。

上述负责人表示，在成都大悦城试点的成功应用后，大悦城控股持续推进商业建筑能源利用效率方面的研发。持有型项目能效目标全过程管理得到了持续的更新升级。如：位于北京东城区的中粮·置地广场采用的智慧设计可为项目带来每年约20.49万元的电费节约；其全年能耗相比基准建筑降低32.3%，二氧化碳排放量降低26.6%。

据大悦城控股规划设计部总经理邹凌介绍，团队总结形成了一套成熟的技术和管理支撑体系，并正在苏州、武汉、重庆、深圳、成都、三亚等多个新建和在建的大悦城商业项目中推广应用。（许维娜）

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