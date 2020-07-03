原标题：五天九大学科 作业帮直播课名师7月7日直播解析高考真题

三天后，全国1071万名学子将走入考场，共同迎战“史上最特殊的高考”。受疫情影响，2020届考生经历了最长寒假、云端开学、在线直播上课、高考延期后，即将迎来“最高标准、最严举措”的2020年高考；同时，本届高考还是北京、山东、天津、海南等省市“新高考改革”进入实质性落地实施阶段的元年，我国新高考省市扩大至6个。

新高考改革碰撞新环境会有什么新火花？今年高考命题有何新趋势？ 2020高考创新题背后有哪些故事？2021高考复习策略如何制定？行业专家指出，市场上任何模拟题或练习题，在出题思路、角度、科学性、严谨性等方面无法和高考真题相比，且历年高考试题命题具有一定连贯性和规律性，因此，对于高一、高二的学子而言，2020年高考真题是非常重要的复习资料和备考方向。

7月7日—7月11日，作业帮直播课将在考后第一时间开启 “2020高考真题解析直播”系列课程，资深名师一同发力，针对高考真题放出花式解题大招：纵向解读2020年高考试题，横向分析2021年高考备考策略，洞悉考情，解构考点，为高一、高二学子指明2021备考方向。

五天九大学科全覆盖

本次系列直播课，将聚焦2020高考全国卷以及“新高考”试卷，从常见考点、题型变化、命题趋势、备考策略等多个维度，进行全方位解读。以语文解析课为例，考试结束后，作业帮直播课资深名师将第一时间归纳命题规律，揭示高考作文真相，用科学系统的学习方法让备考效率翻倍。

新高考命题详解读

无论是新高考物理的“降维解读”压轴难点，还是新高考化学的“风向预测”，或是新高考生物的“生命科学发展趋势”探索都颇具看点。作业帮直播课将从多个角度权威解读试卷结构、命题变化，为备考学子们指点迷津，并给出极具策略性的备考方案，助力新高考地区学生备战2021！

广大学生可以通过作业帮APP、作业帮直播课APP，作业帮直播课小程序、人民日报客户端、学习强国APP、百度、知乎，新浪微博、B站、抖音、快手进入直播入口。此外，关注【作业帮高中直播课】公众号，还可以领取“十年高考真题大礼包”。

2020高考真题解析直播具体课程安排如下：

(责编：毕磊、夏晓伦)