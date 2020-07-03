原标题：高三班班主任：9年带三届考生，高考是热血和美好的回忆｜作业帮2020高考故事

编者按

2020年的高考，注定不同寻常。无论是考试时间，还是备考的方式，都发生了深刻的改变。这是一段难忘的回忆，有关理想与现实，勇气和坚持，每一位考生、家长、老师，都有各自的表达。这是一组平凡的故事，但它映射着每个人心中的那份美好，以及在困境面前守望相助永不言弃的精神。

2020年高考故事，“帮”你记录，为你加油！

一

我想，在我一生的教学生涯里，2020届可能会成为“最难”的一届。但我仍希望他们以后能在各方面都发展得很好。

今年是我做高中老师的第16年，当班主任的第9年。在每届学生们眼中，我可能都是一个不太会“凶”的班主任，有前辈说这么温柔不好出成绩，可当我看到学生们辛苦学习的样子，是真的不忍心对他们太过严厉。

对于学生们的学习，我更多的是给予鼓励。为了让他们更有积极性，能坚定地向这个目标迈进，我经常用班费买一些小礼品做抽奖来奖励他们，也会在每次考试后给他们重新排座位的机会。当他们出现成绩下滑的情况时，我希望的是在沟通中解决问题，批评解决不了问题，反而会打击他们的自信心。

从高一到高三，他们已经经历了无数的考试和各种教导。而作为班主任，学习之外，我更注重培养锻炼学生各方面的能力，比如自主学习的能力、良好的习惯、独立的思考等等。我觉得班主任就像一个队伍的最高将领，决定着队伍的风格。

二

我一直认为，成绩其实并不能定义一个学生的优秀与否，每个同学身上都有闪光点，如果你看到了，你会发现每个同学你都会喜欢。

做了16年高中老师，我接触过的学生很多。他们中无论成绩怎么样，不敢说百分百，至少有95%以上的学生还是非常想通过自己的努力，考取一个比较好的学校。

去年文理分班之后，我就把班里所有学生高二和高一学年的成绩做了一个统计。根据我的经验，又参考了他们之前任课老师的意见，我把班上的学生大体分为本一类和本科类。

我列出了十几个我认为有希望考本一的同学。对于这样的学生，我就经常鼓励他们，我说你们的目标要很清楚，就是奔着考本一去的，要想想自己离目标还差多少，差在哪儿？在学习过程中，也要注意自己要在哪方面可以再提高一些。

而对于那些在高二、高三上学期多次考试成绩都没有上本科线的学生，我就不断地给他们树立信心，帮他们确定目标，争取在高三下学期的时间里，尽快冲上本科线。我会让他们看一看近几年高考的本科线大概是多少分，自己现在具备什么样的水平，和他们一起分析可以在哪门学科上再好好复习一下。

这样做主要是让这些学生感觉到有希望，如果他感觉怎么努力也达不到的话，他们就会失去动力，就完全不学了。

三

对高三学生来说，每分每秒都是宝贵的，今年春节，学校原本计划在小年（腊月二十三）当天开始给高三学生放假7天，但因为疫情的缘故，7天变成了漫长的70天。

疫情期间，作为老师我是一刻都不敢放松。网课学习还是很重要且必要的。为了让学生们保持学习进度，大年初十网课就开始了。选网课的授课老师、编制网课材料，这也是老师们第一次“无接触”线上沟通作战。

不仅仅是学校的网课，我发现班里的许多学生还报了在线教育机构的课程，比如作业帮直播课，我觉得对于那些基础较为薄弱的学生来说，校外的同步课可以帮助他们补上一些基础知识点的漏洞，掌握一些解题方法，还是很有用的。但我也和班上的同学说，不管报与不报课外班，首先你得有上进心。

同时我也担心，毕竟孩子们年龄小，自制力有限，在家学习的投入度和效率都不能像在学校一样。那段时间，我做的最多的事情就是跟学生家长沟通，也经常跟学生聊聊天，希望他们能明白，这场“宅家”的考验对高考至关重要。

我也开始了一些班主任从来没有过的工作体验。首先，网课开始后统计出席情况，每日发布当天的学习情况图纸表。为了缓解孩子们的焦虑，我会经常在班级群里发送一些心理小报和心理讲座，我还开始学习拍摄小视频，配上一些鼓励的文字，给学生们打打气。

停课这两个月，孩子们从早上就坐在电脑前，直到晚上十点钟。好几个学生在QQ群里说：“老师，我从来没有这么渴望到学校上课。”我又何尝不是呢？

四

3月30号，学校终于复课了。

复课之前，我和老师们认真盘点了网课期间在线测试的结果，判断哪些知识点还需要精讲。复课一周后，学校马上进行了高三下学期第一次模拟考试，但结果却不太好。很多之前已经冲进本科线的同学，在模拟考试中又掉了下来，而原本成绩拔尖的学生，成绩却很稳定。

这不是能力的问题，而是态度问题——业精于勤而荒于嬉，疫情期间没有加强学习管理的孩子，直接反映在了分数上。努力不一定能进步，但是能保稳，学习确实如逆水行舟，不进则退。任何一个同学，努力做好一天、做好一周都不难，但是在长时间里做好每一天，却并不简单。

在一模测试后，许多考试失利的学生都比较焦虑，我觉得必须要做点事情，帮他们重拾自信。在一模之后的连续几次班会上，我都请了班里的学生或者家长上台和大家分享，主要是聊一聊大家疫情在家时的安排，让大家更加了解其他人的情况。

可能那些在家努力学习的学生，以为别人也很努力，所以会很焦虑；而那些不努力的学生，会以为别的同学也一样放松下来，可能会不以为意。在了解了更多人的真实情况后，我能感觉到大家又对学习有了热情。

在5月末的考试中，班里同学的整体成绩都有了明显的提高。一模时原本下滑到60%的本科率，上升到了80%左右。学生们的状态依旧很好，都很有冲劲。

五

我还记得自己第一次当班主任的时候，心情特别激动，还向很多老班主任请教，看了很多有关的杂志和书。把一个班级交给我，我面对的是学校和家长的双重信任，当然也要担负双倍的责任。

那时，我几乎全程陪伴学生。每天早上6点15分，我会和他们一起晨跑。我会在每次考试后，让学生们写一封信给自己。为了能让孩子们有更多情绪宣泄的空间，我特意准备了一本班级日志，让大家畅所欲言，分享自己的心情，也可以在上面互相鼓励。我也会注意每个孩子的情绪变化，有发现不对劲的，就会及时找他们聊聊。对于每一个学生，我都不想放弃。

说实话，我觉得有点对不起现在这个班级的孩子们。进入高三这一年，因为在学校身兼数职，对他们的关心和关照不够多。

现在每天见到他们，我都笑呵呵的。这是我想给他们的信号，虽然高考就要来了，但只要做好每天的每件事情，就不用紧张焦虑。这就是所谓的“战略上要藐视他，战术上要重视他”。在高考临近时，一颗平常心非常重要。想起第一次做高三班主任，自己的紧张焦虑写在脸上，无形中也会传递给学生，现在真是进步了不少。

离高考只有最后两周了，我希望他们能坚持到最后不放松，尽全力，不给自己留遗憾，我会一直陪着他们战斗。我相信，孩子们一定会创造出很多可能性。

高考结束后，我想带着孩子们吃一顿饭，有可能的话，还想带大家一起找个地方玩一玩，尽情地聊一聊。希望在毕业后，这段时光会成为他们一个热血和美好的回忆。

(责编：毕磊、夏晓伦)