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电商每周热点：行业规范不断出台 推动电商直播健康发展

2020年07月03日16:54  来源：人民网-财经频道
 

　　人民网北京7月3日电（记者毕磊）人民网新电商研究院盘点近期行业热点资讯：随着电商直播行业的快速发展，社会各界对于行业的发展规范愈加关注，各部委及地方政府频频出台相关政策加强行业指导与监管，促进行业促进行业健康发展。浙江发布首个《直播电商人才培训和评价规范》系统性地推进直播电商行业标准化体系建设。商务部办公厅、财政部办公厅联合发布通知设立农村电商公开课，进一步整合农村电商培训资源，助力脱贫攻坚和乡村振兴。

　　

（湖南江华：直播带货 火了农货）

　　1. 浙江发布首个《直播电商人才培训和评价规范》

　　近日，浙江省正式发布了第一个直播电商领域标准《直播电商人才培训和评价规范》。该规范由浙江省商务厅提出并归口，由浙江省电子商务促进会等担任主要起草单位，文件内容涉及范围、规范性引用文件、术语和定义、直播电商技能层级、直播电商专业知识基本内容、直播电商技能培训与实训、直播电商人才测评认证共七个方面。

　　2. 两部门联合发布通知设立农村电商公开课

　　商务部办公厅、财政部办公厅于6月30日联合发布通知称，为进一步整合农村电商培训资源，提升电子商务进农村工作实效，总结推广各地发展农村电商，助力脱贫攻坚和乡村振兴好的经验做法，商务部、财政部决定设立农村电商公开课。

　　3. 石家庄市计划打造全国新媒体电商直播示范城市

　　6月30日，石家庄市制定出台《石家庄市新媒体电商直播示范城市行动方案（2020-2022年）》，大力发展电子商务新业态，计划到2022年末将石家庄市打造成全国领先的新媒体电商直播示范城市。

　　4. 商务部电子商务司发布了《中国电子商务报告2019》

　　近日，商务部电子商务司发布了《中国电子商务报告2019》，其中提到，全国电子商务交易额达34.81万亿元，其中网上零售额10.63万亿元，同比增长16.5%。实物商品网上零售额8.52万亿元，占社会消费品零售总额的比重上升到20.7%；电子商务从业人员达5125.65万人。

　　5. 直播带货“黑白”榜单将出台

　　中国广告协会会长张国华表示，下半年，中国广告协会将设立‘黑白’榜单，将网络直播营销中存在问题的主体拉到阳光下‘曝光’，驱逐行业中的劣币。充分发挥行业协会指引，规范的作用，对于问题轻微者进行提醒劝诫，如果劝诫不听，仍然暴露问题的主体要拉到阳光下曝光，好的主体要上红榜。再下一步，特别恶劣的就要移送到司法部门。劣币一定要驱逐。

　　6. 海关总署开展跨境电商B2B出口监管试点

　　据海关总署办公厅官方微博消息，为促进跨境电商新业态发展，帮助跨境电商出口企业积极应对疫情影响，推动外贸促稳提质，为保就业保市场主体提供支撑，海关总署于7月1日起在北京、天津、南京、杭州、宁波、厦门、郑州、广州、深圳、黄埔海关开展跨境电商B2B出口监管试点。

　　7. 支付宝发放千亿“免息生活费”

　　支付宝宣布将通过“借呗”向全国范围内符合条件的用户提供金额1000元~10000元、免息期1周至2个月不等的“免息生活费”，并针对湖北地区用户翻倍免息期。7月1日至7月14日，用户在支付宝内搜索“免息生活费”即可查看自己获得的免息生活费金额、期限。

　　8. 京东与寿光市政府发起“寿光菜篮子 助力北京”活动

　　日前，京东与寿光市政府签约，共同发起“寿光菜篮子 助力北京”活动。京东将通过“京心助农”项目为北京专供蔬菜开通“绿色通道”；寿光市政府将协调当地数家龙头企业，调动超100家农业合作社、近万户农民，在确保防疫措施到位前提下，通过京东实现寿光蔬菜直发北京。

　　9. 淘宝特价版上线外贸频道

　　7月2日，淘宝特价版宣布上线外贸频道。据了解，这是淘宝特价版运用C2M生态优势，助力外贸工厂转内销的升级版举措，除了为平台上30万外贸工厂开辟专属销售频道外，还在流量、研发、金融、物流等多方面对外贸工厂给予综合支持。此次淘宝特价版外贸频道集中了全国145个产业带、2000个优秀的外贸工厂，这些工厂多数为全球知名大牌代工生产。

　　10. 拼多多组织架构调整 黄峥卸任CEO

　　7月1日，拼多多创始人兼董事长黄峥通过致全员信的方式宣布组织架构升级。本次调整，是拼多多管理团队的全面迭代升级。黄峥在致全员信中表示，经董事会批准公司联合创始人、原首席技术官（CTO）陈磊将出任首席执行官（CEO）。黄峥本人不再担任CEO，但将继续担任公司董事长。同时，任命高级副总裁朱健翀为公司首席法务官（General Counsel），任命马靖为公司财务副总裁。

　　【媒体观察】

　　1. 人民日报：地方领导干部"直播带货"的功夫

　　地方领导干部直播带的不只是商品，更是新的发展理念。参与“直播带货”，不仅要把群众生产的产品卖出去，更要把先进的生产技术和更多更好的发展理念带给群众，这能看出功夫深浅。面对新机遇、新要求、新挑战，领导干部只有当好敢于发展的开路人、身先士卒的实干家、为民造福的“代言人”，地区发展的宏图才能实现。

　　2. 检察日报：直播带货“带”出犯罪如何治理

　　一种新行业的出现，尤其是热门行业，很容易被不法分子盯上甚至围猎。因此，除了行业要制定相关的标准，提高准入门槛以及设定规则外，法律法规的完善也应跟上形势，切实维护社会经济秩序不受影响和干扰。

　　3. 经济日报：电商直播市场亟需规范

　　与消费者对电商直播新业态、新模式的积极响应和包容相比，部分直播带货平台却“恃宠而骄”，利用相关法律、规则与标准暂时缺席的漏洞，大肆转嫁行业集体试错的成本；有些直播带货言而无信、“忽悠”第一，责任意识、品质意识缺失，亟需规范化和职业化。

(责编：毕磊、夏晓伦)
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