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浪潮加速工业互联网战略落地

2020年07月03日17:08  来源：人民网-财经频道
 

今年3月初，国家正式定调“新基建”，工业互联网成为其重要方向之一。

浪潮集团董事长兼CEO孙丕恕表示：“以万物互联为特征的工业互联网正在重塑企业、供应链和产业链的关系，浪潮依靠‘云、质量码、云ERP’和智能制造方面的优势，不断实践和探索，逐渐形成了‘云、数、用’一体化的工业互联网发展模式。”信息技术与制造业融合发展已成大势所趋，浪潮将深入布局工业互联网，加速推动工业互联网战略落地。

据悉，浪潮于2017年推出了工业互联网平台，并在2018年、2019年分别跻身国家级工业互联网双跨平台。

浪潮相关负责人表示，疫情发生以来，浪潮工业互联网在帮助政府和企业复产复工中发挥了积极作用。例如，浪潮通过工业互联网平台iGO采购云，为多家企业提供了线上采购、招投标、比价竞价、金融等服务。上海建工基于浪潮工业互联网平台搭建的专属电子商务平台，撮合交易额突破1000亿元；得高家居通过浪潮工业互联网平台搭建的营销协同管理平台，业务处理时长缩短近70%，将平台与线上直播结合开展营销，实现平稳经营。

上述负责人表示，浪潮基于工业互联网平台打造的智能工厂仅用一晚准备实现复工，保质保量完成了防疫紧急所需的信息化设备生产。

基于此，浪潮全面升级了工业互联网战略，于6月22日发布云洲工业互联网平台2.0，提出面向企业、政府公共服务平台、园区三大类客户提供服务。事实上，针对这三大类客户，浪潮已拥有大量实践案例。

值得一提的是，浪潮云洲工业互联网平台提供的“质量码”与“云ERP”两大服务，是浪潮相比其他工业互联网平台企业的独特优势。比如，花冠鲁雅香白酒通过质量码，依托统一标识解析体系、区块链等技术，在不改变生产流程情况下，将生产、流通、检测、消费等全要素全周期数据打通，实现防伪、防窜货、零库存。

据了解，目前浪潮已为18个省和73个地市提供了工业互联网服务，汇聚5000余种应用产品和1000余家生态伙伴，服务128万企业、2000万个人用户，上线2万多个工业APP及微服务，为装备制造、机械制造、制药、化工、服装、快消品、粮食、煤炭、造纸、农用机械十大行业赋能。（许维娜）

(责编：许维娜、夏晓伦)
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