张近东：苏宁小店开放加盟是向规模要效率

人民网北京7月3日电（记者毕磊）近日，苏宁宣布全面开放苏宁小店门店加盟，并设立了3年内10000家加盟店的目标。苏宁控股集团董事长张近东接受采访时表示，社区消费和本地化生活服务能力将成为电商角逐的新焦点，苏宁小店将通过开放加盟的方式加速落地，打造社区生活服务优质品牌。
“苏宁小店开放加盟，实际上是在向规模要效率，而提升规模的基础就是要让每个店主都赚钱。”张近东表示。经过30年发展，10年互联网转型，苏宁更了解如何发展互联网门店、帮助传统零售进行数字化转型。
张近东对于苏宁小店的定位并非传统便利店，而是城市社区的综合服务中心。具体来说，苏宁小店为社区消费者提供包括超市日用百货、生鲜自提、快递服务以及家电维修清洗等全方面的生活服务，并且还可以提供到店、到家的购物便利。
为了尽快实现10000家布局规模，张近东表示，苏宁不仅会长期补贴苏宁小店的发展，而且要把商品、物流、售后等整体的供应链能力全面赋能到苏宁小店的发展上来。
在收购家乐福中国之后，苏宁大快消体系资源的整合就一直在进行。前不久家乐福供应链正式接入苏宁小店，小店供应链得以进一步完善，商品的品类、价格都得以优化。
苏宁全渠道、全场景布局的完成，大数据、物流配送等能力的开放，能为加盟商提供流量、履约服务等方面的支持，从而帮助门店进行双线运营，高效率、低成本地提供服务，扩大服务范围，提升成长韧性。
据悉，苏宁小店第一家加盟店首月实现近3万元的盈利，超过便利店的平均水平。有了苏宁资源的加持，苏宁小店在便利店行业将具备差异竞争力，加盟商也能减小经营压力。
张近东表示，加速发展苏宁小店，从短期看是为了发展到家业务进行最后100米布局；从长期来看是从规模数量扩张向质量效益提升进化的关键一步。
据张近东判断，“在线到家”模式或将成为主流消费形式，也将创造更大的需求和市场空间。而苏宁小店将为苏宁扎根社区到家服务的战略目标提供强力支撑。
按照张近东的规划，10000家小店可以与其他苏宁业态共同打造“一小时场景生活圈”，成为消费者的生活“新基建”。通过苏宁小店与家乐福等业态高效联动，可以实现3公里范围内最快25分钟送达，3-10公里范围内实现一日三送的高效服务，快速、全面地满足消费者在各类场景的服务需求。
张近东认为，疫情之后，零售业、服务业等相关产业将迎来一轮整合升级的契机。苏宁一方面推进全品类、全场景的发展策略，随时随地满足用户的需求；另一方面，通过输出智慧零售的核心能力，开放链接服务更多的商户，推动行业变革，促进消费升级。
张近东表示，苏宁小店开放加盟，能够让苏宁轻装上阵，减少资金投入，更加注重门店的精细化运营与产品研发，从而打造更多轻型的社区流量入口。
“未来，苏宁的开放程度将进一步加深，赋能更多的合作伙伴，自身也能实现高效发展。”张近东指出，在互联网时代，一个企业的价值在于它能链接和整合多少社会资源。
过会率达92.94% A股IPO“期中”成绩出炉 2020年过半，A股上半年IPO审核情况也随之出炉。北京商报记者根据Wind统计发现，截至6月28日，今年上半年证监会共审核85家次企业的IPO申请（不包括科创板，下同），其中，79家企业IPO获得通过，IPO通过率为92.94%，相较…【详细】
端午假期多项数据亮眼 消费复苏态势加快 全国累计接待国内游客4880.9万人次，累计实现国内旅游收入122.8亿元；全国铁路、道路、水路、民航预计累计发送旅客总量7878.6万人次，日均2626.2万人次；高速公路总流量预计达9268.97万辆；邮政快递全行业共揽收快递包裹6…【详细】
疫情反弹 美国多州经济重启“急刹车” 由于新冠肺炎新增确诊人数连日创出新高，美国多州被迫“急刹车”，不再继续推进经济重启计划，这让刚刚重启的美国经济复苏之路又蒙上了一层阴影。 多州暂停进一步经济重启 近期，美国疫情出现持续反弹，从本月中旬起，日新增病例数从两…【详细】
南航接收首架ARJ21飞机 未来将在大兴机场运营 人民网北京6月29日电 （记者乔雪峰） 6月28日12时23分，一架编号为B-605W的ARJ21飞机从上海浦东国际机场起飞，标志着中国商飞向南航交付首架ARJ21飞机。预计到2024年，南航ARJ21机队规模将达到35架。 “南方AR…【详细】