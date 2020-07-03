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张近东：苏宁小店开放加盟是向规模要效率

2020年07月03日18:03  来源：人民网-财经频道
 

　　人民网北京7月3日电（记者毕磊）近日，苏宁宣布全面开放苏宁小店门店加盟，并设立了3年内10000家加盟店的目标。苏宁控股集团董事长张近东接受采访时表示，社区消费和本地化生活服务能力将成为电商角逐的新焦点，苏宁小店将通过开放加盟的方式加速落地，打造社区生活服务优质品牌。

　　“苏宁小店开放加盟，实际上是在向规模要效率，而提升规模的基础就是要让每个店主都赚钱。”张近东表示。经过30年发展，10年互联网转型，苏宁更了解如何发展互联网门店、帮助传统零售进行数字化转型。

　　张近东对于苏宁小店的定位并非传统便利店，而是城市社区的综合服务中心。具体来说，苏宁小店为社区消费者提供包括超市日用百货、生鲜自提、快递服务以及家电维修清洗等全方面的生活服务，并且还可以提供到店、到家的购物便利。

　　为了尽快实现10000家布局规模，张近东表示，苏宁不仅会长期补贴苏宁小店的发展，而且要把商品、物流、售后等整体的供应链能力全面赋能到苏宁小店的发展上来。

　　在收购家乐福中国之后，苏宁大快消体系资源的整合就一直在进行。前不久家乐福供应链正式接入苏宁小店，小店供应链得以进一步完善，商品的品类、价格都得以优化。

　　苏宁全渠道、全场景布局的完成，大数据、物流配送等能力的开放，能为加盟商提供流量、履约服务等方面的支持，从而帮助门店进行双线运营，高效率、低成本地提供服务，扩大服务范围，提升成长韧性。

　　据悉，苏宁小店第一家加盟店首月实现近3万元的盈利，超过便利店的平均水平。有了苏宁资源的加持，苏宁小店在便利店行业将具备差异竞争力，加盟商也能减小经营压力。

　　张近东表示，加速发展苏宁小店，从短期看是为了发展到家业务进行最后100米布局；从长期来看是从规模数量扩张向质量效益提升进化的关键一步。

　　据张近东判断，“在线到家”模式或将成为主流消费形式，也将创造更大的需求和市场空间。而苏宁小店将为苏宁扎根社区到家服务的战略目标提供强力支撑。

　　按照张近东的规划，10000家小店可以与其他苏宁业态共同打造“一小时场景生活圈”，成为消费者的生活“新基建”。通过苏宁小店与家乐福等业态高效联动，可以实现3公里范围内最快25分钟送达，3-10公里范围内实现一日三送的高效服务，快速、全面地满足消费者在各类场景的服务需求。

　　张近东认为，疫情之后，零售业、服务业等相关产业将迎来一轮整合升级的契机。苏宁一方面推进全品类、全场景的发展策略，随时随地满足用户的需求；另一方面，通过输出智慧零售的核心能力，开放链接服务更多的商户，推动行业变革，促进消费升级。

　　张近东表示，苏宁小店开放加盟，能够让苏宁轻装上阵，减少资金投入，更加注重门店的精细化运营与产品研发，从而打造更多轻型的社区流量入口。

　　“未来，苏宁的开放程度将进一步加深，赋能更多的合作伙伴，自身也能实现高效发展。”张近东指出，在互联网时代，一个企业的价值在于它能链接和整合多少社会资源。 

(责编：毕磊、夏晓伦)
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