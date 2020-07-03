原标题：原唱来了！容祖儿、李克勤、Twins集体入驻快手，7月5日直播奉上港乐盛宴

“今天起我就正式入驻快手了，点击屏幕右上角关注我并在评论区留言你想听我唱的歌，就有可能收获神秘惊喜哦”。近日，容祖儿，李克勤，阿Sa 蔡卓妍，阿娇 钟欣潼，关智斌和许靖韵Angela 等 6 位英皇港乐歌手集体发布视频宣布入驻快手。让不少70、80、 90 后的港乐歌迷惊喜万分。

一直以来香港无数的粤语金曲，都牵动着我国整个唱片市场的唱片销量，粤语歌曲在华语乐坛也有着举足轻重的地位。而 6 位英皇港乐代表性音乐人的集体入驻，也着实在快手站内掀起了一场有关港乐的回忆杀。评论区内，《痛爱》、《红日》、《下一站天后》等大家耳熟能详的歌曲频频出现，不禁让人感慨这些经典粤语歌的强大生命力。

而在歌迷们的强烈要求下， 6 月 28 日，容祖儿与李克勤也在快手应邀发布视频分别演唱了评论里呼声最高的《我的骄傲》和《红日》，并表示将在 7 月 5 日晚上8： 00 在快手音乐人（快手ID：40300011）账号开唱。

据悉， 7 月 5 日，除了容祖儿和李克勤，twins、关智斌、许靖韵等英皇原唱大咖也将齐聚快手，届时，除了六位港乐大咖还将有四位站内音乐达人晓华本人、小樱俊老大、智宝、香港旺角小龙女龙婷参与连麦。央视知名主持人杨帆也将担当本次“原唱来了粤语专场”的主持人。可谓强强联手，精彩不断！

而本次活动之外，为了让粤语歌重新火起来， 6 月 27 日至 7 月 24 日期间，快手还发起了“英皇港乐季短视频大赛”，活动期间，用户上传作品并带上#英皇港乐季##原唱来了#标签，即可成功参与大赛。参与大赛的用户不仅有机会获得六位港乐明星的点赞评论，最终胜出的优秀选手将有机会签约英皇娱乐，开启全新演绎人生路。

快手一直以来都致力于让好音乐和好的音乐人在短视频平台获得更加广泛的触达。而港乐就是其中一类经久不衰的音乐宝藏。在容祖儿和李克勤入驻之前，他们的《痛爱》、《红日》、《月半小夜曲》等经典歌曲就已经在平台上被港乐爱好者广泛翻唱。

而本次，通过邀请几位港乐巨星入驻并举行“原唱来了粤语专场”，快手不仅让站内的粤语歌爱好者找到了和偶像互动的平台，也让粤语歌重新刮起了一股潮流。

一直以来，音乐都是快手非常重视的一块内容生态，而快手独有的普惠基因也催生了大量平台原生的歌曲、歌手，诸如梦然的《少年》、程响的《世界这么大还是遇见你》等。然而，相比推火一首歌，原创音乐人的扶持和曝光却一直缺乏一个有效的通道。也因此，快手才会孵化《原唱来了》这样一个直播IP，每期邀请热歌金曲的原唱歌手，补全原创音乐的传播链路——将大众注意力从热歌聚拢回歌手，再发散至歌手的其他作品。

而未来，快手音乐也会将《原唱来了》作为一个长期孵化的IP项目，投入过亿流量，全年持续运营和传播，让歌曲和歌手能够触达更多的潜在用户，实现从音乐圈层，到社会大众群体的全面覆盖和影响，做到歌火人也火。（郑梓）

(责编：夏晓伦、毕磊)