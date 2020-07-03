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领证不到24小时女方提出离婚 四川恩阳公安“揭密”相亲骗局

2020年07月03日19:15  来源：人民网-四川频道
 

人民网成都7月1日电 （王军）2018年5月29日，四川省巴中市恩阳区警方接到一对父子报案，称自家的儿媳妇龚春香一天前刚与儿子杨春雷领证结婚，第二天却要闹着离婚，他们怀疑自己被骗。原来为了同女方结婚并安排好结婚事宜，男方在领证前给了女方4万元现金作为彩礼，并给女方打了两万元的欠条。领证不到24小时，女方提出离婚，男方起了疑心，来到派出所报案。经办案人员查明，这是一场典型的婚骗案例，女方龚春香与其干妈陈清芳等人，先后与四川省巴中市恩阳区、达州市两地的5户人家谈婚论嫁，骗取钱财。

2019年5月14日，被告人龚春香犯诈骗罪，被判处有期徒刑3年，并处罚金2万元。被告人陈清芳犯诈骗罪，被判处有期徒刑2年，缓刑2年6个月，并处罚金8000元。其他参与诈骗的媒人，也都受到了相应的刑事处罚。

六天就领证的快速婚姻

“哪有这样的事，第一天刚领证，第二天就要离婚。”杨尚太向警方抱怨道，其儿子杨春雷37岁，有二级精神残疾，受刺激容易发病。杨家夫妇希望儿子能够早日成家抱上孙子，通过当地媒人介绍认识了龚春香。龚春香离过婚，还带着一个女儿，但杨家父母认为女方只要身体健康，其它都不是问题。在媒人的安排下，男女双方很快就见了面，并对彼此表示满意。

在杨春雷与龚春香结识的第4天，女方带着她的干妈陈清芳与杨家夫妇见面。大家先是客套了一番，随后便挑明了结婚的事，干妈陈清芳提出7万元的彩礼标准。杨尚太一家都是农民，7万元的彩礼实在难以负担。老两口商量把彩礼减到6万元，先拿出手里的4万元，再给儿媳妇打两万元的欠条。当天晚上，女方托媒人捎来话说，同意六万元的彩礼钱，并且还答应可以尽快领证办事。就这样，刚刚相识6天的杨春雷与龚春香就领证结婚了。

五个男人共同的相亲对象

新婚的喜悦仅维持了一晚，龚春香第二天就提出了要离婚的要求。杨家人此时彻底急了，“婚也结了彩礼钱也拿了，怎么能说离就离呢？”杨家人认为自己被愚弄了，一气之下把龚春香送到了公安局。

这样一个普通的家庭纠纷，竟牵扯出了另外5名男子的故事。

办案人员经过调查发现，龚春香与杨春雷结婚登记的同时，还与另一名名叫陈士军的男子正在热恋，陈士军也是经媒人介绍认识的龚春香。办案人员还查明，龚春香与其干妈陈清芳等人，先后与四川省巴中市恩阳区、达州市两地的5户人家谈婚论嫁。

一幕幕上演的骗局是由龚春香与陈清芳等媒人共同完成的。

陈清芳等人一直以做媒为生，掌握着当地众多大龄单身男青年的信息。在骗局中，媒人们首先出场，四处物色作案目标。目标出现后，龚春香就作为相亲女方出场，在相亲的不同阶段，收取男方给女方的见面礼、彩礼、给媒人的车马费、答谢费等。

一件互相利用的骗婚案

杨春雷已经是本案中第五个被骗的男子。到案后的龚春香与陈清芳等人并不认罪，龚春香认为自己合法领证，今天结婚明天离婚，并不犯法。媒人们则称做媒成不成是双方的事，拿谢媒的钱理所应当。

针对此案件中龚春香认为自己是合法领证，今天结婚明天离婚并不犯法的行为，中国人民公安大学杨预娟教授谈到：“在这个过程中，龚春香自始至终考虑的并不是找人结婚过日子，而是如何非法获利。所以她的行为完全符合以非法占有为目的、虚构事实或隐瞒真相的诈骗罪的构成要素。所以本案不是一起普通的婚恋纠纷，而是一起诈骗案件。”

同时，陈清芳等人贪图钱财，利用自己常年说媒的条件，按照当地的风俗习惯要钱，行为具有很大的欺骗性。而且他们专门找家庭经济条件较差、年龄较大的、急于求婚的男性行骗，其意图非常明显。媒人所获得钱财也并不是正常的谢媒钱，而属于非法获利，所以陈清芳的行为同样涉嫌构成诈骗罪。

调查了解到，骗婚案中收取的6万元至14万元彩礼，对于多数以种地作为唯一收入来源的受骗者家庭来说，往往意味着多年省吃俭用的积蓄，有的家庭甚至因此背上巨额债务，而这类诈骗团伙多选择中部山区、贫困地区的大龄未婚男青年作为目标。

恩阳区公安局表示：“犯罪分子利用偏远地区群众警惕性较低、爱面子不愿报警的特点布设骗局，影响极为恶劣。相关部门要加大打击力度，严惩此类行为，形成震慑。也要加大宣传力度，让更多人知晓此类骗局的存在。同时要注意办理正规的结婚手续，在法律上保护自身权益。”

(责编：乔雪峰、夏晓伦)
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