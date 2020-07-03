渤海银行跻身全球银行第133位 较上年跃升45位

日前，英国《银行家》杂志发布了“2019年全球银行1000强”最新排名，渤海银行跻身全球银行第133位，较上年提升了45位，在国内银行排名中也由去年的27位提升至24位。

数据显示，截至2019年12月31日，渤海银行总资产达人民币11,169亿元，同比增长8%，2019年全年实现营业收入人民币284亿元，净利润人民币82亿元，净利润同比增速达15.7%，高于全部全国性股份制上市商业银行。此外，渤海银行拥有33家一级分行（包括直属分行）、30家二级分行、127家支行、54家社区小微支行，并设立了香港代表处，网点总数达到245家。

据了解，近年来，渤海银行公司业务聚焦在经济转型、产业升级、优质稳健、回报良好的龙头企业核心客户群体，零售业务则专注于当前金融需求旺盛的“压力一代”和拥有一定财富积累且亟需财资管理服务的“养老一族”。同时，渤海银行致力于打造科技银行、生态银行、开放银行，提升数字化服务实体经济能力，以数据和技术为核心驱动力，规模化解决客群痛点，通过敏捷响应、快速迭代为客户提供智能、便捷、高效的服务。

6月30日渤海银行在香港开启招股，预计将向全球发售28.8亿股H股，不低于发售价4.75港元/股，预计7月16日挂牌上市后，渤海银行的资本补充渠道有望进一步丰富，资本补充规模进一步扩大，成长潜力也将得到有效释放。（牛广文）

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