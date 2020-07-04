第三届进博会第二场招商路演举行

本报长沙7月3日电 （记者王云娜）3日上午，第三届进博会第二场招商路演在湖南省长沙市举行，向“三湘”采购商发出“进博”邀约。
本场招商路演主要面向进博会技术装备展区和食品及农产品展区的采购商，详细介绍进博会基本情况、筹办工作进展、采购商报名路径等，以及技术装备展区、食品及农产品展区设置和重点展商展品信息。技术装备展区参展商美国英格索兰公司和食品及农产品展区参展商澳优乳业股份有限公司（中国香港）分别介绍了参展计划。
中国国际进口博览局副局长刘福学表示，第三届进博会各项筹备工作正在稳步推进，目前参展企业签约面积已超过规划面积的90%，第三届进博会专业观众注册报名已经开始，筹备工作已由招展为主向招商办展为主转变。
湖南省商务厅副厅长周越表示，进博会为湖南企业对接国际提供了重要机遇，助力湖南产业腾飞，今年将举办配套活动，通过进博会这个开放合作的国际性舞台，向世界展现“湖湘魅力”。
为积极落实疫情防控相关要求，本场路演精减了现场人数，在线上线下同步开展。各交易分团发动辖区采购商在线观看，让更多湖南当地采购商参与其中，进一步满足了采购商等专业观众提前了解进博会和相关展商展品的需求。
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