物流业，绿色更浓（大数据观察·物流业转型发展）

数据来源：国家邮政局

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当前，各物流企业加快绿色转型，加强绿色运营技术创新，不断提高物流绿色化水平，我国物流业正在向低污染、低消耗、低排放、高效能、高效率、高效益的绿色物流转变。绿色物流有哪些创新实践？如何打造覆盖供应链全场景的绿色物流体系？

广州增城，菜鸟网络智慧物流园的屋顶上，太阳能电池板源源不断地将光能转化为电能，年发电量1000万度，可满足园区全部用电需求。

浙江嘉兴，一联电子面单在各大快递企业落地，随着快递包装印刷面积从满版缩减到50%以下，每年可节约50吨以上的油墨。

广东深圳，顺丰华南航空枢纽内，所有一次性塑料尼龙编织袋已被循环中转袋替代，年内还将投放以PET材料为主体的新型编织袋，进一步延长编织袋使用寿命。

低耗高效、节能环保正成为物流业践行的理念，行业绿色发展迸发勃勃生机。

低污染

智能技术助力绿色仓储

“高效、安全、优质、环保，这是绿色仓储的4个基本条件。”快递行业专家邵钟林说。作为物流链条上的重要节点，物流园区、分拨中心等仓储环节的绿色化应该如何实现？

走进上海苏宁奉贤物流中心，作为三星级“中国绿色仓库”，园区内270组AGV机器人同时运行，平均拣货时间仅为10秒，小件商品拣选效率为人工的5倍。

不仅如此，所有电器均采用节能设备，空调能效等级为2级以上，通风也采用节能风扇。“苏宁更新一代的成都物流中心使用轻钢结构进行建造，建筑主体全部采用可再生利用材料。”苏宁物流绿色包装实验室负责人徐海铃说。

据介绍，所有被评为“中国绿色仓库”的库区都具有选址合理、规划科学、设计适度超前、土地利用率高等特点，能够有效节约资源、降低能源消耗、减少污染排放、提高物流效率。

随着物联网、云计算、大数据等现代信息技术的应用，智能化正在成为物流绿色化的最大助力。“在智慧物流园区，通过精准采集货品、仓库库位尺寸信息，应用大数据与算法分析精准指导仓内存储作业，存储效率可提升30%，为绿色物流基础设施建设作出贡献。”菜鸟网络国内供应链总经理黄巍说。

新技术也为绿色仓储带来越来越多的可能性。“目前在仓储与物流配送领域具有明显节能降耗功效的技术设备就有五大类20多项。”邵钟林说，其中仓库屋顶光伏发电和新能源节能叉车受到不少企业的青睐。

2017年起，菜鸟网络就在广州增城、东莞清溪、上海嘉定、杭州下沙的智慧物流园区内，建设屋顶太阳能光伏发电站。2019年实现年发电量超过1600万度，相当于每年节省6500吨煤炭。“今年我们还将在10个物流园区建设屋顶光伏电站，未来菜鸟物流园区年发电量将超过10亿度，预计减少碳排放100万吨。”黄巍说。

低排放

新能源车加入配送大军

“每公里柴油车的油耗成本是7毛钱，新能源车只要3毛钱，充满电的新能源车能跑120多公里，足够一天用，划算！”中通安徽阜阳网点副总经理徐金山，是基层网点中较早尝试应用新能源物流车的人。

“当时山西有一家新能源汽车厂家正在促销，我们就分批买了一些车辆。”徐金山说，用新能源车替换柴油车，一年下来，40辆车的运营维护成本大概能节省近40万元。目前中通安徽阜阳网点已投入40辆新能源物流车用于快递配送。

无独有偶，顺丰自2015年起正式批量采购新能源微面车型，截至去年年底，已在全国22个省、150多个城市通过购买和租赁的方式投入50余款共计1.1万辆新能源物流车；在全国主要城市建立大型充电场站，投入使用新能源电桩800多根。

在长途干线运输上，甩挂运输模式正在成为主角。在河钢石钢轧钢厂大棒成品库区，主管许春旭指挥着天车将钢材吊运到现场停放的一个车板上，不一会儿，一辆重型柴油卡车车头开进库区，与现场停放的已经装好的车板“对接”后，将钢材转运到公司代储库。

“可别小看这个‘甩挂’车板，作业效率提高了，每天可增加不少运量。”许春旭自豪地说。

“与传统车型相比，高运力挂车不仅装载能力提升了一倍多，单位快件的燃油消耗还能降低55%以上，污染物排放减少70%以上。”中通快递公关负责人程绩说，当前中通正在使用的高运力挂车达4650辆。此外，中通还率先普及车用尿素，减少柴油车50%以上的氮氧化物排放，单位快件污染物排放也减少了70%以上。

低消耗

快递包装力争实现“9792”目标

我国一年要消耗多少快递包装？

答案是，纸箱约328亿个、胶带约3.2亿卷，封套约70.6亿个，面单约630亿张。

值得注意的是，未来一段时间，我国快递业仍将保持较高的增长速度，快递包装用量和由此产生的包装废弃物数量绝对值仍将增长，快递包装的绿色化成为重要课题。

“绿色化、减量化、可循环”是快递业给出的解决之道。截至去年年底，有75%的快递包装采用了“瘦身胶带”，宽度由60毫米缩短至45毫米以下，每件快件平均同比减少使用胶带近20%。

数据显示，截至去年年末，全国电子运单使用率达98%，电商快件不再二次包装率达52%，循环中转袋使用率达75%，按照国家邮政局印发的参考设置包装废弃物回收装置的邮政快递网点达3万个。

今年，国家邮政局提出“9792”工程，即到今年年底力争实现“瘦身胶带”封装比例达90%，电商快件不再二次包装率达70%，循环中转袋使用率达90%，新增2万个设置标准包装废弃物回收装置的邮政快递网点。

对此，物流企业纷纷响应，对胶带进行进一步减量。“今年，我们将打包胶带的宽度调整为39毫米，再缩窄6毫米。”申通上海松江网点工作人员朱莉莉说。

不仅如此，企业还大力推广一联电子运单，对现有面单纸进行“大瘦身”，面单纸面积再缩小45%，进一步减少包装浪费。朱莉莉介绍，申通上海松江网点已100%使用一联电子面单。

企业发力，地方政府也积极作为。江苏无锡启动“绿色灯塔”社区快递包装物回收点建设；浙江杭州在桐庐开展行业生态环境保护城市综合试点，推动将行业生态环境保护纳入城市环保治理总体格局；福建泉州试点街道垃圾分类站共同开展快递包装回收，兑换社区积分或生活用品……“注意节约环保，杜绝过度包装，避免浪费和污染环境”正成为快递包装绿色治理的重中之重。

本版制图：沈亦伶

《 人民日报 》（ 2020年07月04日 06 版）

(责编：李枫、岳弘彬)