国务院联防联控机制：加强防范农贸市场疫情风险

本报北京7月3日电 （记者申少铁）国务院联防联控机制3日召开新闻发布会，介绍农贸市场防疫与监管相关工作情况并答记者问。

国家卫生健康委疾控局一级巡视员贺青华在会上说，当前，农贸市场要在环境、物品、人员等方面加强疫情防控。农贸市场要做好工作人员的健康检测；要完善农贸市场环境卫生设施，加强室内空气流通，合理使用空调，规范厕所使用、垃圾收集，加强给排水、洗手等设施设备的日常管理；农贸市场的公共区域要由专人负责卫生、货物运输、保洁用品的消毒、清洁工作；要对产品进行分类管理，建立产品溯源制度，落实进货查验制度，禁止采购无合法来源的产品。

国家市场监督管理总局市场稽查专员陈谞介绍，市场监管总局将以北京新发地市场为警戒，切实加强农贸市场等重点场所食品安全监管。要严格落实进货查验，确保销售产品来源可查、去向可追；加强监督检查和产品抽检，对无法提供检验检疫合格证明的畜禽肉类和无法提供产地证明、购货凭证的水产品一律禁售；严厉打击野生动物非法交易，禁止食用野生动物，限制活禽交易和宰杀，鼓励有条件的地方推广活禽集中宰杀，逐步取消活禽市场交易。截至6月中旬，全国市场监管部门累计查办野生动物违规交易案件450件，共检查农贸市场等各类经营场所1772.6万个次。

《 人民日报 》（ 2020年07月04日 06 版）

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