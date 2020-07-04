国家市场监管总局：无产地证明无购货凭证水产品一律禁售

本报讯（记者 任敏）昨天，国务院联防联控机制新闻发布会上，记者获悉，全国各地已开展食品中病毒污染的监测工作，截至7月2日，多地报告了5万余份食品等样品病毒监测结果，均为阴性。国家市场监管总局相关负责人表示，今后，对无法提供检验检疫合格证明的畜禽肉类，无法提供产地证明、购货凭证的水产品一律禁售禁用。

商务部市场建设司副司长胡剑萍介绍，全国现有农产品市场4.4万家，其中批发市场4100多家，农贸市场、菜市场和集贸市场近4万家。目前约七成农产品经由批发市场分销，农产品市场仍然是农产品流通的主渠道。商务部将会同有关部门，进一步加大农产品市场支持力度，提升软硬件建设水平，同时大力推动农产品市场立法工作，规范建设运营管理各项制度。引导市场调整功能分区，把生鲜农产品转到地上经营。

国家卫健委食品司副司长张志强透露，6月，北京新发地市场食品和环境中检出新型冠状病毒以后，国家卫健委迅速部署各地开展食品中病毒污染的监测工作，重点对国外进口、冷链运输、冷藏保存和销售的水产品以及肉类食品开展专项应急监测。截至7月2日，浙江、云南、河南等地报告了5万余份食品等样品病毒监测结果，均为阴性。国家卫健委已组织相关机构研究起草食品生产经营企业及其从业人员新冠肺炎防护技术指南，经专家审定后近日对外发布；另外食品安全国家标准审评委员会已审查通过食品冷链生产经营卫生规范，该规范即将作为食品安全国家标准发布实施，未来将更加有力地防控新型冠状病毒造成的食品污染。

国家市场监管总局市场稽查专员陈谞介绍，截至6月中旬，全国市场监管部门累计查办野生动物违规交易案件450件，共检查农贸市场等各类经营场所1772.6万个次，检查经营户5631.2万户次，停业整顿市场及经营户1.2万余家。北京新发地市场发生疫情后，市场监管部门要求各地进一步加强农贸市场、餐饮单位、校园等重点场所食品安全的风险排查力度；截至6月中旬，已部署抽检肉、蛋、鱼、菜、果、粮等生鲜农产品和大宗食品10.5万批次，抽检合格率为96.9%，对不合格产品均及时进行核查处置。

市场监管部门切实加强农贸市场等重点场所的食品安全监管，对无法提供检验检疫合格证明的畜禽肉类，无法提供产地证明、购货凭证的水产品一律禁售禁用；加大对位于地下、半地下场所的农贸市场食品安全的抽检力度，及时发现及时处置不合格产品；同时，严厉打击野生动物非法交易，禁止食用野生动物，限制活禽交易和宰杀、鼓励有条件的地方推广活禽集中宰杀，逐步取消活禽市场交易。

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近一周各地新增治愈出院病例60例

本报讯（记者 任敏）昨天，在国务院联防联控机制新闻发布会上，国家卫健委新闻发言人胡强强介绍，7月2日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例5例，其中本土病例两例，均在北京；近一周，各地新增治愈出院病例60例，较前一周增长46%。

最新疫情通报显示，7月2日零时至24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例5例，其中境外输入病例3例，分别为辽宁1例、上海1例、云南1例，本土病例两例，均在北京；无新增死亡病例；新增疑似病例1例，在北京。

当日新增治愈出院病例12例，解除医学观察的密切接触者453人，重症病例较前一日增加1例。

境外输入现有确诊病例69例，无重症病例，现有疑似病例1例；累计确诊病例1923例，累计治愈出院病例1854例，无死亡病例。

截至7月2日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例409例，其中重症病例8例。

当天，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者4例，含境外输入3例；当日无转为确诊病例；当日解除医学观察6例，含境外输入4例；尚在医学观察无症状感染者97例，其中境外输入59例。

(责编：李栋、值班)