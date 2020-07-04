乐视网质疑贾跃亭补偿广大股民承诺 这回又是虚晃一枪？

本报记者 孙杰

“我必须要给大家有个交代，绝不会当逃兵。”7月2日，乐视网创始人贾跃亭高调宣称要“重启人生”，其个人在美成功破产，债权人信托开始运营。对28万乐视网股民，贾跃亭也做出承诺，可从该信托中获取补偿。

但乐视网随即澄清表示，无法判断补偿的可行性。如无意外，7月21日乐视网就将被深交所摘牌。

28万股民将获补偿？

7月2日，贾跃亭在其公众号发布一封题为《打工创业、重启人生，带着我的致歉、感恩和承诺》的公开信。信中贾跃亭承认：“作为乐视网创始人，我对乐视网的现状难辞其咎。”

声称不当逃兵的贾跃亭称，随着一年前FF（法拉第未来）合伙人制的实施和几天前贾跃亭个人破产重组的生效，他已把剩余全部个人股权装入了第三方管理的债权人信托，全体债权人将以FF股东的身份共享未来成功的成果。

作为昔日的创业板明星，乐视网市值最高时曾达千亿。截至7月3日，乐视网最新股价为0.23元，市值缩水至9.18亿元。股票如今更是已在退市整理期，即将面临摘牌。这些年来，股民们损失惨重。目前乐视网仍有28万普通股东。

“我从来没有忘记乐视网股民，更对大家蒙受的损失和失望的心情感同身受。”贾跃亭还称，虽然在过去近三年时间里，并没有实际控制和管理乐视网，只能看着乐视网的现状而心急如焚。

作为乐视网创始人，他表示，对乐视网的现状难辞其咎，所以在得到个人债权人委员会的批准后，已经在债权人信托中预留不超过10%的比例，主要用于乐视网股民的或有补偿，“我也会安排专门的团队协调乐视网股民的赔偿事宜。”

“而对我个人而言，则意味着人生的重启。”贾跃亭称，随着FF合伙人制的实施和其个人破产重组方案的生效，自己已经不再拥有FF的股权，进而完成了由一名纯粹的创业者向以创业心态打工和用打工方式创业的转变。

没有直接还款 未获实质清偿

贾跃亭个人破产，打工创业，债权人和股民似乎也都得到“妥善”安排。正如有评论所言，“从表面上看，老贾已经不再欠大家伙什么了。”

老贾拿什么还债和补偿股民？2019年10月14日，贾跃亭选择在美国启动个人破产重组。破产重组的目的之一是要解决其个人债务问题，而且重组方式并不涉及直接还款，而是通过信托将债权人与FF未来的、不确定的利益绑定在了一起。

北京市中闻律师事务所合伙人、重整与清算业务部主任张继军律师解释说，简而言之，该重整方案生效后，贾跃亭虽不再实质性地享有FF的股权，但由于仍属于FF的全球合伙人团队的一员，因此与其他被纳入该团队内的FF员工一样可享有合伙权益，而贾跃亭即承诺以该权益用于乐视网股民的或有补偿。

债务并未通过贾跃亭的个人破产重组而获得任何实质的清偿，实际上是一种未来的、不确定的收益，仅换来了部分债权人在国内将有4年“冷冻期”，无法向贾跃亭个人追诉——换言之，乐视的负债并未因此减少，债权人对乐视的追偿也未受限制。

据了解，债权人信托资产中，价值最高的无疑是10%的FF股权。根据2019年BEAR估定的FF股权公允市价约为19亿美元，这部分股权价值1.9亿美元。尽管乐视网和贾跃亭在债务规模认定上仍不一致，但这点钱显然是不够的。

兑现存极大不确定性

贾跃亭的公开信一度让乐视网打开跌停板，上演短暂狂欢。可乐视网股民的补偿，真能兑现吗？对此，乐视网当晚即公告作出澄清，表示公司尚未收到任何来自贾跃亭或贾跃亭债务处理小组的有关公司股东的赔偿计划或者安排；同时也无法判断未来乐视网股东是否可以向贾跃亭提出补偿申请，亦无法判断索赔池预留信托资产对乐视网股东进行补偿的可行性。

专业人士对此也不看好。张继军认为，根据贾跃亭的描述，有关补偿乐视网股民的内容极其模糊，比如获得补偿需要“满足一定条件”，但什么条件并未进行阐述，比如在信托中预留一定比例（10%），需要履行何种“法定程序”等均未明确。

“更重要的是，该10%的权益最终价值几何，完全依赖于FF的上市情况。”因此贾跃亭的承诺首先在实施方式、实施效果上就是不明朗的。而该承诺并未被明确写入重整方案，因此尚无任何司法强制力。因此，贾跃亭的承诺能否落地，存在极大不确定性，乐视网股民是否能拿到补偿有待观察。

贾跃亭的个人破产重组方案将很难得到我国司法机关的承认与执行，这也是多位律师的判断。张继军说，这虽然跟股民赔偿没有直接关系，但如实施对乐视网股民的补偿，则存在中国境内未认可贾跃亭个人破产重组方案债权人的质疑。从这一点上看，股民是否能最终获得补偿，尚有不确定性。

上海正策律师事务所律师董毅智则表示，迄今为止，国内还没有承认外国个人破产裁定的先例。他建议，若贾跃亭补偿股民方案无法落地，乐视网股民可待证监会调查结果发布后起诉。

(责编：李栋、值班)