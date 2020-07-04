谁在荐股“割韭菜”？1月内4公司否认：与己无关

中新经纬客户端7月4日电 (王永乐)股价短时间内大幅上涨后快速走低，并有人利用网络向股民荐股，不少股民成为“韭菜”被收割。中新经纬客户端注意到，近1个月内至少有4家公司发布股票交易异常波动公告，并称荐股行为与己无关。

4公司称荐股与己无关

朗博科技

7月3日晚间，朗博科技公告称，公司股票于7月1日、7月2日、7月3日连续3个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动情形。

朗博科技指出，媒体报道、市场传闻、热点概念情况。近日，公司收到多位投资者反映，市场上存在有人利用微信群、QQ群及直播间向股民推荐买入我公司股票的情形。公司也已关注到网络上出现了关于该事件的报道。经公司、控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人自查，各方均未策划、参与该事件，亦未授意他人策划、参与该事件，与该事件无任何关联关系。

数据显示，7月1日至7月3日，朗博科技股价分别下跌了10.00%、3.42%和3.93%。6月16日至6月30日，该公司股价累计上涨40.13%。

合力科技

6月30日，合力科技公告称，股票于6月24日、6月29日、6月30日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动的情形。

合力科技指出，近日，公司收到多位投资者反映，市场上存在有人利用微信群、QQ群及直播间向股民推荐买入我公司股票的情形。公司也已关注到网络上出现了关于该事件的媒体报道。经公司、控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人自查，各方均未策划、参与该事件，亦未授意他人策划、参与该事件，与该事件无任何关联关系。

数据显示，6月24日、6月29日、6月30日，合力科技股价分别下跌10.02%、9.97%和6.14%。自6月4日至6月23日，该公司股价累计上涨40.04%。6月24日盘中最高价较6月3日收盘价格上涨47.20%。

济民制药

6月16日，济民制药公告称，公司股价于6月12日、6月15日及6月16日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动情形。

济民制药称，近日，公司收到多位投资者反映，市场上存在有人利用微信群、QQ群及直播间向股民推荐买入我公司股票的情形。公司也已关注到网络上出现了关于该事件的媒体报道。经公司、控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人自查，各方均未策划、参与该事件，亦未授意他人策划、参与该事件，与该事件无任何关联关系。

数据显示，6月12日、6月15日及6月16日，济民制药股价分别下跌9.99%、10.00%和10.09%。济民制药股价6月2日报收于47.78元/股，之后一路上涨，6月11日盘中最高冲至57.50元/股，以此计算涨幅超过20%。

盛洋科技

6月4日，盛洋科技公告称，公司股票于6月2日、6月3日、6月4日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。

盛洋科技提示，近日，公司收到多位投资者反映，存在着以陈风为代表的团队在2020年6月3日盘前、盘中通过社交软件向股民推荐买入我公司股票的情形。公司也已关注到网络上出现了关于该事件的媒体报道。经公司、控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人自查，各方均未策划、参与该事件，亦未授意他人策划、参与该事件，与该事件无任何关联关系。

数据显示，6月2日至6月4日，盛洋科技股价分别下跌3.88%、10.00%和10.01%。6月5日、6月8日及6月9日则分别下跌10.02%、10.01%和10.01%。5月18日至5月25日，盛洋科技股价呈现一轮明显上涨走势，6个交易日累计上涨近36%。

据《中国经济周刊》报道，6月11日，一位投资者在济民制药股吧中发帖，表示被人忽悠高位接盘济民制药，目前损失惨重，并寻找有相似遭遇的股民集体维权。有投资者晒出的微信聊天截图显示，有人“喊单”忽悠买入济民制药，称“现价全仓随我一同抢筹买入，10分钟后拉涨停”，并让“买了之后把持仓截图发给我或者助理”。也就是在当天，济民制药盘中拉高至历史最高的57.45元/股后开始下跌，此后的5个交易日，累计跌幅高达36.6%。

在股价下跌后，带领投资者高位买入济民制药的所谓老师还要求受害者上传股票交割单截图，表示要补偿受损失的投资者。而在投资者上传了交割单后，涉事的QQ群、微信群就被解散，投资者也被拉黑。

对此，北京某知名私募公司的一位资深投资人表示，这种操作手法疑似一种比较低级“坐庄”方法。具体操作步骤是，提前埋伏资金，然后暴力拉高股价，利用微信群、QQ群、直播间等平台荐股，骗散户接盘，最后高位派发，把投资者套在半山腰站岗……

报道还称，至于最后让投资者上传交割单，其实并不是为了再给受害者添堵，而是为了这些人最后按比例分账。

证监会：对操纵市场、非法荐股等行为保持高压打击态势

6月19日，证监会发布风险警示，警惕“庄家”“大V”联合诱骗投资者。

证监会称，近日，媒体报道个别股票有“大V”配合“庄家”出货，忽悠式荐股，投资者接盘后股价暴跌损失惨重，需高度警惕。“庄家”联合所谓的股市“大V”“股神”“投顾”“专家”们，利用个别投资者偏爱内幕消息、喜欢跟庄操作赚懒钱心态，吸引关注加好友，然后创建炒股交流群、荐股直播间，分析大盘、点评个股。博取投资者信任后，再以“内幕股将有大动作”“某某游资已到位”“万人联合建仓一起赚钱”等说辞诱骗投资者限时、现价、全仓跟随买入，实际是为庄家出货接盘。股价暴跌投资者醒悟时，炒股交流群、荐股直播间已被关闭清理，“庄家”“大V”们也已不见踪影。

证监会提醒广大投资者，天下没有免费的午餐，所谓的“庄家”“大V”们热心荐股必有所图，请务必提高警惕，保持理性投资心态，以免上当受骗。对操纵市场、非法荐股等违法行为，证监会将保持高压打击态势；发现涉嫌犯罪的，及时移送公安机关立案查处，依法追究刑事责任。(中新经纬APP)

(责编：李栋、值班)