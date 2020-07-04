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上半年40城新房成交量大降18%！这6城竟逆势增长

董湘依

2020年07月04日08:03  来源：中新经纬
 

中新经纬客户端7月4日电 (董湘依)楼市回暖了吗？上半年各地房地产市场表现如何？易居房地产研究院3日发布的《2020年6月全国40城新建商品住宅成交报告》显示，今年上半年40城新房成交量同比下降18%，同比降幅持续收窄。韶关、温州、杭州等6城成交量同比增长，珠海、武汉、西安同比降幅最大。

据了解，上述报告的40个典型城市中，包括北京、上海、广州、深圳4个一线城市；苏州、福州、南京、青岛、杭州等18个二线城市；以及扬州、东莞、温州、岳阳、无锡等18个三四线城市。

上半年40城新房成交量同比降18%

报告显示，2020年上半年，40城新建商品住宅成交面积同比下降18%。从单月表现来看，6月40城新建商品住宅成交面积环比增长12%，同比增长6%；继5月成交面积年内首次同比转增后，6月40城成交面积继续同比正增长，说明房地产市场已走上正轨。

“今年1月，受春节与去年错位影响，成交面积同比下降近两成。2月受新冠肺炎疫情影响，全国大部分城市售楼处关闭，销售受到极大影响，40城累计成交面积同比增速曲线大幅跳水。3月以来多数城市销售活动逐渐恢复正常，40城累计成交面积同比降幅已连续4个月收窄。”报告对各月情况进行了分析。

而分地区来看，今年上半年，一线城市累计同比下降20%，二线城市累计同比下降19%；三四线城市累计同比下降13%。

韶关成交量增速领跑，武汉大降46%

报告显示，今年上半年，40城中只有韶关、温州、杭州、成都、厦门和东莞这6个城市新建商品住宅成交量同比增长，其余均同比下降。

来源：《2020年6月全国40城新建商品住宅成交报告》

“韶关增速最高，可能与其去年同期楼市比较低迷、成交基数较低有关，今年疫情后供应量较大使得成交量增速较高。”报告还分析，“杭州和成都由于新房限价，导致部分楼盘新房与二手房价格倒挂，今年以来已多次出现‘万人摇’的情况，新房市场热度持续不退。”

上半年新房成交量同比降幅靠前的3个城市分别是珠海、武汉和西安。报告认为，珠海2018年末和2019年上半年放松了对部分区域的限购，2019年上半年新房成交面积同比大幅增长一倍多，去年同期基数太高，导致今年上半年降幅较大。

报告分析，由于疫情原因，武汉2月和3月新房基本没有成交量，4月以来已经逐步恢复，今年上半年成交面积大幅下降在情理之中。

西安前两年在人才新政刺激下人口净流入排在全国前列，2018年和2019年上半年楼市成交火热，6月出台了二线城市中最严厉的限购政策，此后楼市开始降温，今年上半年成交量降幅仅次于珠海和武汉。

报告显示，一线城市中上海和深圳成交量同比降幅较小，北京和广州降幅较大；二线主要城市中，南京、青岛、宁波同比降幅较小，重庆、长沙和郑州同比降幅较大。

三季度部分热点城市仍有望保持目前销售热度

据不完全统计，春节以后，全国已有10余个城市出现了“政策一日游”的现象，包括广州、驻马店、宝鸡、济南、海宁、柳州、青岛、赤峰、荆州和淮安，相关限购限售政策放宽或首付降低的条款均被撤回或调整，近日有关环京怀来取消限购政策的传言也被当地政府辟谣，说明中央“房住不炒”的底线仍不可触碰。

报告认为，从政策面来看，中央对房地产的调控基调并未随疫情发生而改变，疫情后提出的“新基建”也试图转变过去对房地产的依赖。

同时，央行也在多个场合和报告中，明确重申要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位和“不将房地产作为短期刺激经济的手段”要求，保持房地产金融政策的连续性、一致性、稳定性。

另外，购房需求端来看，受疫情影响，外贸、旅游、餐饮、服务等相关行业居民收入也存在下降风险，一定程度上会抑制购房置业需求。

报告指出，3月份以来，全国各地销售活动逐步恢复正常，深圳和上海的部分豪宅项目销售火爆，成都和杭州多次出现新房“万人摇号”的现象，但这只是局部现象，大部分城市楼市成交逐步恢复至正常，楼市并未出现明显的抬头或者过热迹象。

易居研究院研究员沈昕认为，“5月份以来40城成交已连续两月同比正增长，部分城市楼市供销两旺，预计三季度部分热点城市仍有望保持目前的销售热度。但在目前的经济环境和政策环境下，大部分城市的楼市成交不具备大幅增长的条件。”

沈昕还表示，疫情发生后，部分城市降低了预售条件，加快预售证审批，预计三季度楼市供应量还会有所增加。(中新经纬APP)

(责编：李栋、值班)
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