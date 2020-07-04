关闭90%门店？都市丽人澄清：实情是业绩已恢复90%

中新经纬客户端7月3日电 3日晚间，都市丽人微信公众号对“关闭90%门店”的说法回应称，文章《一年巨亏13亿，关闭90%的门店！这家内衣龙头企业陷困境……》报道内容与事实严重不符，实情是业绩已经恢复90%。
来源：都市丽人微信公众号
都市丽人官方微信公众号3日发布题为《关了90%门店？实情是业绩已经恢复90%！谁跟咱们开那么大的玩笑？》的文章表示，相关报道内容与事实严重不符，且经过多次曲解传播已经扩散至全网，对其声誉造成重大负面影响。
都市丽人称，今年一季度，受新型冠状病毒肺炎影响，都市丽人于2020年2月至3月中旬暂停了部分店铺营业。自2020年3月中旬恢复营业以来，截至5月，公司直营及加盟近6000家门店已全部恢复营业，销售额已达去年同期80%以上，5月、6月已开业新店近100家。
需要一提的是，都市丽人(中国)控股有限公司此前发布公告称，经过初步评估，截至2020年6月30日的六个月，都市丽人预计亏损不少于1.2亿元，去年同期为盈利3550万元。
公告称，受新冠肺炎疫情影响，都市丽人自营门店及加盟商门店所在的主要购物区人流量受到限制，从而对业绩产生了重大影响。2020年2月至约3月中旬，都市丽人及其加盟商暂时关闭了约90%门店。
都市丽人成立于1998年，2014年在港股上市。2015年门店数量达8058家，其股价2015年都也一度涨至9.12港元。但自2016年起，都市丽人门店数量开始减少，2016年净利润下滑55.2%至2.42亿元。截至2020年7月3日收盘，都市丽人股价已跌至0.57港元。
此外，都市丽人2019年年报显示，公司收入下降19.9%，亏损13.89亿元，门店数量由2018年的7305家减少1335家至5970家，受打折促销清存货影响，毛利由41.7%跌至22.6%。(中新经纬APP)
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