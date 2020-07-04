原标题：汉能系六家公司拖欠员工薪资1.66亿元，官方通报！

中新经纬客户端7月3日电 北京人社局官网近日公布2020年第二批重大劳动保障违法行为的公告。公告的九家企业中，有六家为汉能系旗下企业，均存在拒不支付劳动报酬的情况。公告称，这些行为属于“重大劳动保障违法行为”。2019年5月至10月，汉能欠付2608名员工薪资，共计1.66亿元，加上赔偿金共计2.3亿元。

公告称，为加大对重大劳动保障违法行为的惩戒力度，强化社会舆论监督，维护劳动者的合法权益，根据《重大劳动保障违法行为社会公布办法》《北京市重大劳动保障违法行为社会公布实施办法》，北京人社局决定对以下9家企业重大劳动保障违法行为向社会进行公布。

北京市人力资源和社会保障局网站截图

一、元宝亿家互联网信息服务(北京)有限公司拒不支付劳动报酬案元宝亿家互联网信息服务(北京)有限公司， 法定代表人：陈伟灿，统一社会信用代码：91110101MA004F5K50，住所：北京市东城区东直门外大街48号1幢21层办公楼23Ⅰ。2019年8月8日，东城区人力资源和社会保障局对元宝亿家互联网信息服务(北京)有限公司进行日常巡视检查，发现该公司存在拖欠劳动者工资。经查：元宝亿家互联网信息服务(北京)有限公司拖欠张x、席xx等56名劳动者2018年11月至2019年7月工资2593856.14元。2019年9月20日，东城区人力资源和社会保障局向该公司公告送达《责令(限期)改正通知书》，该公司逾期未完全改正。2020年3月17日，东城区人力资源和社会保障局依法作出行政处理决定，责令该公司支付张x、席xx等51名劳动者工资2163665.32元，并加付赔偿金1081832.66元，同时依法作出行政处罚决定，对该公司经劳动保障行政部门责令改正拒不改正的行为罚款20000元，该公司未履行行政行政处理、行政处罚决定。东城区人力资源和社会保障局将就该公司应支付劳动者的工资、赔偿金，以及应缴纳的罚款依法向人民法院申请强制执行。

二、北京市山西晋府大酒店三晋宾馆违法延长劳动者工作时间案北京市山西晋府大酒店三晋宾馆，负责人：王铂，统一社会信用代码：9111010280153968XT,住所：北京市西城区下斜街1号。2019年12月23日，劳动者向北京市非紧急救助服务中心举报北京市山西晋府大酒店三晋宾馆违法延长劳动者工作时间。经查：北京市山西晋府大酒店三晋宾馆在2018年9月至2019年12月期间安排段xx、王xx等24名劳动者每月延长工作时间超过36小时。2020年3月23日，西城区人力资源和社会保障局向该公司送达《责令(限期)改正通知书》，并依法对该公司违法延长劳动者工作时间的行为给予警告，罚款7200元。北京市山西晋府大酒店三晋宾馆已按期履行行政处罚决定，并对违法延长劳动者工作时间的行为进行了整改。

三、汉能移动能源控股集团有限公司拒不支付劳动报酬案汉能移动能源控股集团有限公司，法定代表人：李雪，统一社会信用代码：91110105MA004H8L8K，住所：北京市朝阳区奥运村街道综合办公区2号楼107室。2019年8月22日，朝阳区人力资源和社会保障局接到劳动者投诉，反映汉能移动能源控股集团有限公司拖欠劳动者工资。经查：汉能移动能源控股集团有限公司拖欠王xx、耿xx等681名劳动者2019年5月至10月工资51355090.89元。2019年12月3日，朝阳区人力资源和社会保障局向该公司送达《责令(限期)改正通知书》，该公司逾期未完全改正。2019年12月31日，朝阳区人力资源和社会保障局依法作出行政处理决定，责令该公司支付王xx、耿xx等653名劳动者工资48964988.40元，并加付赔偿金24482494.20元，该公司未履行行政处理决定。朝阳区人力资源和社会保障局将就该公司应支付劳动者的工资及赔偿金依法向人民法院申请强制执行。

四、汉能太阳能光伏科技有限公司拒不支付劳动报酬案汉能太阳能光伏科技有限公司，法定代表人：薛会文，统一社会信用代码：9111011466215181XJ ，住所：北京市昌平区科技园中兴路10号1幢B223室。2019年10月12日，朝阳区人力资源和社会保障局接到劳动者匿名举报，反映汉能太阳能光伏科技有限公司拖欠劳动者工资。经查：汉能太阳能光伏科技有限公司拖欠吴x、唐xx 等80名劳动者2019年5月至10月工资4054509.28元。2019年12月3日，朝阳区人力资源和社会保障局向该公司送达《责令(限期)改正通知书》，该公司逾期未改正。2019年12月31日，朝阳区人力资源和社会保障局依法作出行政处理决定，责令该公司支付吴x、唐xx等80名劳动者工资4054509.28元，并加付赔偿金2027254.64元，该公司未履行行政处理决定。朝阳区人力资源和社会保障局将就该公司应支付劳动者的工资及赔偿金依法向人民法院申请强制执行。

五、北京汉能户用薄膜发电科技有限公司拒不支付劳动报酬案北京汉能户用薄膜发电科技有限公司，法定代表人：陈少武， 统一社会信用代码：911101163354408927，住所：北京市怀柔区迎宾北路7号。2019年9月29日，朝阳区人力资源和社会保障局接到劳动者投诉，反映北京汉能户用薄膜发电科技有限公司拖欠劳动者工资。经查：北京汉能户用薄膜发电科技有限公司拖欠董x、卢xx等84名劳动者2019年6月至10月工资4839205.61元。2019年12月4日，朝阳区人力资源和社会保障局向该公司送达《责令(限期)改正通知书》，该公司逾期未完全改正。2019年12月31日，朝阳区人力资源和社会保障局依法作出行政处理决定，责令该公司支付董x、卢xx等70名劳动者工资3840825.09元，并加付赔偿金1920412.55元，该公司未履行行政处理决定。朝阳区人力资源和社会保障局将就该公司应支付劳动者的工资及赔偿金依法向人民法院申请强制执行。

六、北京汉能光伏技术有限公司拒不支付劳动报酬案北京汉能光伏技术有限公司，法定代表人：陈少武，统一社会信用代码：91110116089699013J，住所：北京市怀柔区杨宋镇凤翔东大街5号。2019年8月28日，朝阳区人力资源和社会保障局接到劳动者投诉，反映北京汉能光伏技术有限公司拖欠劳动者工资。经查：北京汉能光伏技术有限公司拖欠张xx、张xx等1361名劳动者2019年5月至10月工资82000551.45元。2019年12月3日，朝阳区人力资源和社会保障局向该公司送达《责令(限期)改正通知书》，该公司逾期未完全改正。2019年12月31日，朝阳区人力资源和社会保障局依法作出行政处理决定，责令该公司支付张xx、张xx等1261名劳动者工资75436594.04元，并加付赔偿金37718297.02元，该公司未履行行政处理决定。朝阳区人力资源和社会保障局将就该公司应支付劳动者的工资及赔偿金依法向人民法院申请强制执行。

七、北京汉能薄膜太阳能电力工程有限公司拒不支付劳动报酬案北京汉能薄膜太阳能电力工程有限公司，法定代表人：李东强，统一社会信用代码：911101026995815653 ，住所：北京市西城区建功西里1号楼16层1805。2019年9月12日，朝阳区人力资源和社会保障局接到劳动者投诉，反映北京汉能薄膜太阳能电力工程有限公司拖欠劳动者工资。经查：北京汉能薄膜太阳能电力工程有限公司拖欠赵xx、李xx等229名劳动者2019年6月至10月工资12264834.77元。2019年12月4日，朝阳区人力资源和社会保障局向该公司送达《责令(限期)改正通知书》，该公司逾期未完全改正。2019年12月31日，朝阳区人力资源和社会保障局依法作出行政处理决定，责令该公司支付赵xx、李xx等211名劳动者工资11203914.33元，并加付赔偿金5601957.17元，该公司未履行行政处理决定。朝阳区人力资源和社会保障局将就该公司应支付劳动者的工资及赔偿金依法向人民法院申请强制执行。

八、北京汉能薄膜发电技术有限公司拒不支付劳动报酬案北京汉能薄膜发电技术有限公司，法定代表人：陈少武，统一社会信用代码：91110116335449117P,住所：北京市怀柔区迎宾北路7号。2019年8月28日，朝阳区人力资源和社会保障局接到劳动者投诉，反映北京汉能薄膜发电技术有限公司拖欠劳动者工资。经查：北京汉能薄膜发电技术有限公司拖欠吴xx、彭x等173名劳动者2019年5月至10月工资11885629.75元。2019年12月3日，朝阳区人力资源和社会保障局向该公司送达《责令(限期)改正通知书》，该公司逾期未完全改正。2019年12月31日，朝阳区人力资源和社会保障局依法作出行政处理决定，责令该公司支付吴xx、彭x等139名劳动者工资9752558.42元，并加付赔偿金4876279.21元，该公司未履行行政处理决定。朝阳区人力资源和社会保障局将就该公司应支付劳动者的工资及赔偿金依法向人民法院申请强制执行。

九、北京远成物流有限公司拒不支付劳动报酬案 北京远成物流有限公司，法定代表人：黄世阳，统一社会信用代码：911101157635461838，住所：北京市大兴区黄村镇大庄东仓库区内。2019年7月23日，劳动者向北京市非紧急救助服务中心投诉北京远成物流有限公司拖欠工资。经查：北京远成物流有限公司拖欠王xx、王x等71人2019年1月至6月工资1561774.4元。2019年8月26日，大兴区人力资源和社会保障局向该公司送达《责令(限期)改正通知书》，该单位逾期未改正，且去向不明，法定代表人及委托代理人也联系不上，2020年2月3日，大兴区人力资源和社会保障局依法做出行政处理决定，责令该公司支付王xx、王x等71名劳动者工资1561774.4元，并加付赔偿金780887.2元。该公司的行为涉嫌触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一之规定，2020年5月20日，大兴区人力资源和社会保障局将该案移送至公安机关。(中新经纬APP)

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