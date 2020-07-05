核心技术在手 市场订单不愁（中国品牌 中国故事）

在广东顺德格兰仕集团工业4.0示范基地，传送带次第向前，机器手灵活移动，从投料到产品下线一气呵成。“与格兰仕开源芯片基地产能衔接，我们只花了50天时间就建成了1100万台产能的健康家电工业4.0示范基地，为即将到来的出口旺季完善了现代化产能。”格兰仕集团董事长兼总裁梁昭贤说。

受新冠肺炎疫情影响，国际商贸往来受阻，我国外贸企业面临的压力前所未有。但对格兰仕来说，现在担心的不是订单，而是如何加班加点地完成订单以及顺利交货。

“今年1—5月，格兰仕的销量在全球不同国家和地区均有不同程度的增长，尤其是在北美地区，同比增长了41%。”格兰仕北美市场负责人庄瑞玲表示，广交会在线上举行后，海外订单纷至沓来，现在手头几个品类的订单已经排到了第四季度。对格兰仕来说，加快建成生产效率高、质量稳定的现代化工业4.0示范基地，意义重大。“如果还用传统方式生产，今后一定会被市场淘汰。”

此前，由格兰仕发起创建的开源芯片定制公司已经落户顺德，着力打造千亿级芯片产业生态链，加快助推“中国芯”自主设计研发生产进程。据悉，自主开发的首款智能家电开源芯片“BF—细滘”已经全面完成测试，三季度开始逐步搭载在格兰仕智能家电上；更新一代开源芯片模组“NB—狮山”正在加快推进测试。

据悉，自主开发的开源芯片投入使用后，格兰仕高端系列产品将不再接受代工生产，而是统一以自主品牌在全球销售。业内人士表示，相关核心技术和核心产业链掌握在自己手里，是格兰仕此次在新冠肺炎疫情仍在全球蔓延之际走出低谷的重要原因。

格兰仕在智能家电时代致力掌握核心技术，是“中国制造”提质增效、转型升级的一个缩影。在广东顺德乃至整个珠三角，大批生产制造企业不断加大研发投入力度，延伸产业链，发力上游芯片、模组和系统，努力谋求多产品、多场景的扩展。

《 人民日报 》（ 2020年07月05日 01 版）

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