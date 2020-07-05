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标准化债权类资产认定规则明确

促进金融市场规范健康发展

2020年07月05日05:51  来源：人民网－人民日报
 

　　本报北京7月4日电  （记者吴秋余）3日，中国人民银行会同银保监会、证监会、外汇管理局发布《标准化债权类资产认定规则》，明确标准化债权类资产（简称“标债资产”）和非标准化债权类资产（简称“非标资产”）的界限、认定标准及监管安排，引导市场规范发展。

　　目前,市场上理财产品一般投资于标债资产和非标资产两大类，但出于控制风险考虑，资管新规对非标资产投资的要求更加严格，理财新规对商业银行理财产品投资非标资产的比例也有所限制。因此，如何界定“标”与“非标”变得至关重要，也将直接影响银行对产品的配置。

　　《认定规则》将标债资产定义为“依法发行的债券、资产支持证券等固定收益证券”，并列举了部分标债资产。市场机构关注的部分债权类资产，如在银行间、交易所债券市场交易的政金债、铁道债、中央汇金债、熊猫债等品种，属于标债资产。对永续债、可转债，根据《企业会计准则》及发行机构会计归属等明确其资产属性为债权的，属于标债资产。

　　《认定规则》坚持法治化原则，从历史经验和市场实践出发，确定了除现有依法公开发行的债券、资产支持证券以及固定收益类公开募集证券投资基金外，其他标债资产应明确为面向合格投资者发行的私募债券的基本思路。

　　人民银行有关部门负责人介绍，经与金融监管部门及市场机构充分沟通，《认定规则》将一些市场机构普遍关心、性质模糊的金融产品归为非标资产，例如中证机构间报价系统股份有限公司的券商收益凭证、上海保险交易所股份有限公司的债权投资计划与资产支持计划等，明确了市场对非标资产范围的预期。《认定规则》的发布，既有助于稳定市场各方预期，守住不发生系统性风险的底线，也有助于促进金融市场规范健康发展，提高金融服务实体经济能力。


　　《 人民日报 》（ 2020年07月05日 02 版）
(责编：白宇、岳弘彬)
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