微贷网涉非法吸收公众存款被查 周边风险达4000余条

中新经纬客户端7月5日电 4日深夜，杭州市公安局上城分局官方微博发布警方通报，依法对微贷(杭州)金融信息服务有限公司(“微贷网”平台)涉嫌非法吸收公众存款立案侦查。目前，案件正在依法侦办中。
来源：杭州市公安局上城分局官方微博
此外，杭州市公安局上城分局还发布“微贷网”网贷平台借款催收公告称，为保护广大出借人合法权益，杭州市上城区防范金融暨网络借贷风险处置领导小组办公室(下称处置办)现配合公安机关开展追赃挽损工作，敦促通过微贷网进行借款且尚未还款的借款人(下称平台借款人)积极主动归还借款。
公告显示，微贷网催收工作将纳入政府整体处置，原有催收体系、组织架构及人员保持不变，催收工作受政府统一管理、监督及指导。请平台借款人自觉配合借款催收工作，按本催收公告的要求积极主动归还借款。
为保证出借人合法权益，处置办将根据催收工作进度适时启动法律程序，依法追究借款人逾期还款的法律责任。平台借款人若逾期还款，将被纳入失信名单，可能影响借款人正常的生活消费、日常出行、银行贷款等事项。
若平台借款人拒不履行还款义务，恶意逃废债，经催收后仍不还款，涉嫌构成犯罪的，公安机关将依法予以严惩。
微贷网官方微信号截图
需要一提的是，5月31日，微贷网在其官方微信号中公告称，基于国家政策及行业趋势原因，微贷网经审慎研究决定，于2020年6月30日前退出网贷行业，不再经营网贷信息中介业务。
据天眼查，微贷(杭州)金融信息服务有限公司周边风险高达4029条，自身风险达497条。自身风险中，开庭公告149条，案由包括金融不良债权追偿纠纷、服务合同纠纷、不当得利纠纷、民间借贷纠纷等。法律诉讼中，因金融不良债权追偿纠纷而起诉他人或公司的达到202条。
来源：天眼查
另据其官网，微贷网于2011年7月8日上线运营；2018年11月15日，微贷网在美上市，股票代码WEI。开盘价为10.5美元，市值52亿元人民币，而目前，其股价仅为1.33美元，市值仅剩0.94亿美元(约合人民币6.64亿元)。此外，截至2020年2月，微贷网累计借贷金额达2986.63亿元，借贷余额为85.83亿元。
微贷网官网截图
微贷网此前公布2019年财报显示，公司2019年营收33.58亿元人民币，与2018年的39.14亿元人民币相比下降14.2%；净利润2.63亿元人民币，同比减少56%。(中新经纬APP)
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