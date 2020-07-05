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“超级丹”林丹宣布退役 关联5家公司其中1家已注销

2020年07月05日07:39  来源：中新经纬
 
原标题：“超级丹”林丹宣布退役 关联5家公司其中1家已注销

　　中新经纬客户端7月4日电 4日中午，林丹在其微博宣布退役，结束20年的中国国家队羽毛球生涯。天眼查数据显示，林丹关联的公司有5家，其中1家已注销。

　　公开资料显示，林丹是羽毛球运动历史上第一位集奥运冠军、世锦赛冠军、世界杯冠军、亚运会冠军、亚锦赛冠军、全英赛冠军以及多座世界羽联超级系列赛冠军于一身的全满贯球员。林丹职业生涯共夺得包括北京奥运会、伦敦奥运会男单冠军在内的20个世界冠军。

　　关联5家公司，1家已注销

　　来源：天眼查数据

　　天眼查数据显示，林丹关联的公司有5家，分别为林丹国际体育管理(北京)有限公司、深圳新创领投资有限公司、深圳单戈文化投资有限公司、万国城(广州)国际商贸有限公司、上海创领体育策划工作室。

　　来源：天眼查数据

　　天眼查数据显示，2020年4月13日，林丹国际体育管理(北京)有限公司已注销。注销原因为决议解散。

　　来源：国家企业信用信息公示系统

　　另外四家中，上海创领体育策划工作室的法人代表为林丹，持股比例为100%。该公司成立于2013年12月。经营范围包括体育赛事策划，企业营销策划，企业形象策划，策划服务与公关服务，大型活动组织服务，个人商务服务，展览展示服务，会务服务，设计、制作、代理各类广告，票务代理，服装服饰、鞋帽、纺织品、针织品及原料、化妆品的销售等。

　　来源：天眼查数据

　　此外，深圳单戈文化投资有限公司、深圳新创领投资有限公司两家公司的法人代表均为林丹妻子谢杏芳，林丹均为监事和股东。两家公司注册资本分别为1000万元、500万元。林丹均持股50%。

　　值得注意的是，上述两家公司经营范围极其相似，均包括文化产业的投资；投资兴办实业(具体项目另行申报)；投资管理(不含限制项目)；受托资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目)；股权投资；投资咨询(不含限制项目)；经济信息咨询、财务咨询等。

　　来源：天眼查股权穿透图

　　另外，万国城(广州)国际商贸有限公司的法人代表为廖家佑，注册资本1000万元，林丹为股东身份持股20%。该公司经营范围包括技术进出口；互联网商品销售(许可审批类商品除外)；数据处理和存储服务；互联网商品零售(许可审批类商品除外)；市场营销策划服务；计算机技术开发、技术服务；货物进出口(专营专控商品除外)；市场调研服务；商品批发贸易(许可审批类商品除外)；商品零售贸易(许可审批类商品除外)；贸易咨询服务；广告业等。

　　唯一进入福布斯中国名人榜前一百名的羽毛球运动员

　　据楚天都市报报道，林丹在2008年北京奥运会之前的2006年和2007年收入均为170万元，收入排名为92位和95位，而当时林丹是唯一进入福布斯中国名人榜前一百名的羽毛球运动员。不过，在夺取2008年北京奥运会男单冠军之后，林丹的收入翻倍增长。

　　公开资料显示，据不完全统计，林丹先后代言过的品牌包括红牛、李宁、雪铁龙世嘉、绿箭、百事可乐、361度、欧莱雅、雪津啤酒、肯德基、中华、金龙鱼、吉列剃须刀、佳得乐、福瑞迪汽车、尤尼克斯、伊利、青岛啤酒、联邦快递、英特尔等。横跨体育用品、汽车、化妆品、食品等多个行业。(中新经纬APP)

(责编：李栋、值班)
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