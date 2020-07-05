产业观察：空调能效新国标实施将加速企业技术创新

近日，史上最严"空调新能效"标准(GB21455-2019《房间空气调节器能效限定值及能效等级》)(以下简称“新国标”)正式实施，此次能效新国标最大的变化在于定频、变频（转速可控型）空调能效等级合并，由原来的三级变成五级，而且能耗准入门槛有所提高。

新国标提高了标准，对空调产品来了一次“过滤”，空调厂商技术研发的门槛被相应的抬高，缺乏技术的品牌有可能会被市场边缘化，技术流将成为空调未来发展的主要方向。另外，也推动了变频空调与定频空调的能效统一，有助于推动高能效变频空调的普及进程。

空调企业提前布局

据记者了解，新国标是继1989年第一版能效标准发布以来的第7次发布与修订，被称为迄今为止最严苛的能效标准，于今年1月6日正式公布，正式实施时间为今年7月1日。新国标最大的变化在于定频、变频(转速可控型)空调能效等级合并，由原来的三级变成五级，能耗准入门槛有所提高。

具体来说，能效新国标的能效Ⅰ级明显高于旧有的能效顶级——变频Ⅰ级，旧有的变频Ⅰ级相当于能效新国标Ⅱ级，变频Ⅱ级相当于能效新国标Ⅲ级，能效新国标Ⅳ级对应目前市场上部分变频Ⅲ级和定频Ⅰ级产品，能效新国标Ⅴ级则对应目前市场上部分定频Ⅱ级产品，这也是新标准的准入级。此外，额定制冷量为4500W及以下的产品，不带有传感器、WiFi、蓝牙等通信协议的产品，其待机功率不大于3W;低于4500W以下的，这些产品待机功率不大于15W。

根据要求，在新标准实施之日前出厂或进口的空调产品，可在2021年6月30日前销售，也就是说空调厂商和销售商还有一年时间清理库存。据了解，针对新标准的实施，众多空调厂商早已开始了布局。

海尔空调相关负责人表示，海尔空调从去年就开始了新能效空调的生产及储备。在市场上，海尔空调新一级能效市场份额占比近5成。另外，自去年12月1日起，海尔空调已经全线切换，开发符合新能效标准的空调，加速淘汰低能效。

奥克斯家电内销市场推广部副总监李阳在接受人民网记者采访时表示，早在2019年12月国家发布空调新能效标准之前，奥克斯就参与了新能效标准的讨论制定工作，并同步启动了新能效产品研发。目前奥克斯积极响应国家节能减排政策，全渠道推广新能效产品，通过快速切换新能效产品，在国家规定的时间内提前将所有产品都更新成新国标产品。截止6月30日，奥克斯新能效空调占比70%。

据记者走访北京国美卖场时发现，国美电器与众多主流空调品牌正在开展产品焕新补贴活动，新1级能效补贴标准为销售价格的12%，2级能效的补贴标准为销售价格的8%，挂机单台最高补贴400元，柜机最高补贴800元。苏宁也推出了“ 20 亿节能补贴”，以变频优惠、节能补贴等多种利好，以旧换新、空调清洗等多项配套服务，正式发起“定频空调淘汰战”。

空调价格不会有明显浮动

空调新能效标准实施后，随着新能效产品进入市场，老能效空调的市场将受到挤压，去库存成为所有厂商需要面临的一大问题。

中国标准化研究院研究员成建宏预测，新国标实施后，2020年能效将提升14%，到2022年将提升30%，通过变频与定频空调市场结构的调整，2022年前后，中国空调市场的整体准入门槛将提高30%左右，同时，新国标的实施将使目前的定变频市场淘汰率达到45%。

为了解决高库存问题，各大空调厂商也是想尽了办法。业内人士指出，从2019年“双十一”“双十二”到今年的“618”，空调厂商都加大了促销力度。格力电器董事长董明珠亲自直播带货，618期间，格力5场直播累计销售额已超过178亿元。据媒体报道，美的宣布凡是2020年7月1日之前生产的老能效产品均7折起售。

据业内人士分析，虽然新国标的能效标准对产品能效比要求非常高，厂商生产的成本也会随之提升。但对于大部分符合新国标的机型，只需要更换新的能效标识，不需要生产工艺更新，成本变化不大，价格不会有明显浮动。

家电分析人士许意强也认为，空调市场的价格战，并不会随着能效新国标的实施而发生变化。“正常情况下，提高能效一定会增加成本，但定价是个复杂的事情，成本和价格并不能完全等同，还需要看企业如何消化掉增加的成本。”

产经观察家丁少将判断，空调价格战会有一定的缓和，毕竟去年以来行业已经经过了数轮价格战，老旧库存压力也借助618大促在一定程度上得以缓解。“另外随着新能效标准的实施，产业升级有了外在动力，成本的增加和产品的高端化也会迫使激进的价格战收敛很多。”

加速企业技术创新

在采访过程中，记者了解到，不论是空调厂商还是业内专家都认同新国标有着重要的积极作用，新国标的实施不仅加速空调行业“洗牌”，可以让企业更重视创新与研发。

对此，李阳表示，空调新能效标准实施将加速空调行业“洗牌”，对于研发力量薄弱、产品更新速度慢的中小型空调企业来说是个不小的挑战。

如今，众多消费者的消费观念正在发生变化，从之前的最基本的冷暖需求，开始注重空气质量，居家健康的产品。数据显示，带有消毒、杀菌、空气净化功能的健康类空调销量增长明显。

海尔空调上述负责人表示，长远来看，新能效标准实施后，将进一步加速淘汰老能效，推动产业转型升级，反过来也将为用户带来更加节能、高效的使用体验。而且随着市场逐渐恢复及升级，用户越来越重视具有绿色环保、智慧、健康等高附加值的产品和服务，市场对新能效产品的需求也将逐步扩大。

“过去，低能效空调长期充斥市场，导致很多中小企业，以及投机者盛行，搅局。如今，随着能效门槛的快速提升，会倒逼企业必须加大在能效技术创新上的投入。”许意强指出，目前，美的、格力、海尔、奥克斯等一线企业，以及志高、海信等二线企业，应该说都已经建立了相应的技术储备和创新能力。不过，如何在新能效标准上，再次建立更高的能效技术水平，考验的则是企业对于技术创新的投入力度，以及投入周期。想在一年半载解决能效水平的问题，并不容易，靠的是技术积累和经验沉淀。

(责编：毕磊、夏晓伦)