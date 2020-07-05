人社部：我国将举办第一届全国技能大赛

人民网北京7月5日电 （任妍）近日，记者从人力资源社会保障部获悉，为充分发挥职业技能竞赛在促进技能人才培养、推动职业技能培训和弘扬工匠精神的重要作用，营造劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的社会风气，更好服务就业创业和经济高质量发展。经国务院批准，从2020年起，我国每两年将举办一届中华人民共和国职业技能大赛。近日，人力资源社会保障部印发《关于举办中华人民共和国第一届职业技能大赛的通知》。

《通知》指出，中华人民共和国第一届职业技能大赛由人社部主办，广东省人民政府承办，广东省人社厅、广州市人民政府协办。本届大赛共设86个竞赛项目。其中，世赛选拔项目设63个竞赛项目（含第四十六届世界技能大赛9个拟新增项目），国赛精选项目设23个竞赛项目。本届大赛分全国总决赛和省级（行业）及以下选拔赛。全国总决赛以省（区、市）及新疆生产建设兵团为单位组队参赛，相关行业可组队参加部分世赛选拔项目比赛。

《通知》明确，中华人民共和国第一届职业技能大赛全国总决赛定于2020年12月在广东省广州市举办。对全国总决赛各竞赛项目获得前3名的选手，相应颁发金、银、铜牌。对各竞赛项目前5名获奖选手（团队双人赛项前3名、三人赛项前2名），授予“全国技术能手”称号。获优胜奖以上选手可直接晋升技师（二级）职业资格或职业技能等级，已具有技师（二级）职业资格或职业技能等级的可晋升高级技师（一级）。

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