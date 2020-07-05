上海开通医保电子凭证 看病忘带卡就用微信医保码

近期，上海医保电子凭证应用在部分医疗机构陆续上线，标志着上海医保公共服务进入“一码通”“一码办”时代，未来市民用医保、办医保也将实现“一网通办”。今后，上海参保人看病实现“脱卡支付”，激活医保电子凭证打开微信即可完成医保支付，还可领取微信现金红包。截止目前，上海已有11家市级医院、6个区111家区属医疗机构实现医保电子凭证脱卡支付功能。

医保电子凭证是由国家医保信息平台统一生成，是基于医保基础信息库为全体参保人员生成的医保身份识别电子介质。医保电子凭证通过实名、实人认证技术，采用加密算法形成电子凭证，具备安全可靠，认证唯一等重要特点。

近日，在仁济医院就医的上海市民李女士便体验了一回医保电子凭证带来的“无卡支付”体验。李女士在微信上激活医保电子凭证后，打开医保码扫一扫，很轻松就完成了医保缴费，还直接通过手机扫码就拿到了电子发票。“以后看病再也不用忘带卡，手机扫码就能搞定，太方便了。”

李女士的经历并非个例，随着医保电子凭证在上海的全面推行，如今上海已有超过170万人在微信激活医保电子凭证。在已开通相关服务的医院和社区服务中心，参保人可凭借医保电子凭证实现无卡就医，扫码即可完成建档、挂号、缴费、取药等就医环节，减少窗口排队、反复跑腿。一方面实现“减环节”，患者付费环节由目前至少3个环节减少到0，实现医疗付费零排队；另一方面实现“减时间”，通过线上线下付费环节的融合，减少患者排队等候时间，预计减少候诊排队时间平均45分钟以上。

场景一：一键激活，保障随身

上海市民可通过“随申办”官方APP或官方微信小程序，以及腾讯官方渠道微信“腾讯健康”小程序、“我的医保”公众号或城市服务等方式，实名认证申领“医保电子凭证”。激活成功后可一键领取到卡包，医保码随身，使用更便捷。

场景二：脱卡支付，便捷就医。

患者在微信激活医保电子凭证后，实现医保就医扫码缴费、脱卡支付等就诊流程，无论是挂号、缴费、取药、住院，手机就能完成，真正实现“一部手机，畅行医院”。

场景三：电子票据，扫码获取。

患者在使用医保电子凭证缴费后，可扫描医保码，手机下载电子票据，或通过院内“电子票据自助打印机”自行打印纸质票据。电子票据与纸质票据具有同等法律效力，可以作为报销凭证，避免纸质发票的丢失。

场景四：网上看病，送药到家

网上看病也成为越来越多人选择的就医方式。以仁济医院为例，近3个月就诊过的部分患者，可以使用微信上的“互联网医院”进行复诊，能使用医保电子凭证完成医保支付，或进行自费支付，还可直接送药到家。

未来，药店扫码购药、医保业务办理、医保信息查询等更多医保公共服务场景均可在微信上使用一张电子凭证即可轻松实现。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)