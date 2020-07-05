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落实“六稳”“六保” 上半年全国铁路固定资产投资超额完成

2020年07月05日16:01  来源：人民网
 

人民网北京7月5日电 （记者乔雪峰） 今年以来，国铁集团把推进铁路建设作为做好“六稳”工作、落实“六保”任务的重要举措，努力克服疫情造成的不利影响，加大铁路建设组织力度，超额完成铁路投资目标任务。上半年，全国铁路固定资产投资完成3258亿元，超去年同期38亿元，同比增长1.2%，其中国家铁路基建投资完成2451亿元，同比增长3.7%；截至7月1日，铁路新线开通1178公里，其中高铁605公里。

国铁集团建设部负责人介绍，受疫情影响，一季度铁路投资仅完成799亿元，同比下降21%。二季度，落实中央复工复产及“六稳”“六保”决策部署，国铁集团调增了铁路投资计划，加大了在建工程组织实施力度，完成投资2459亿元，同比增长11.4%，其中基建投资完成1797亿元，同比增长16.4%，在超额完成投资计划的同时，补上了一季度投资的亏欠，实现了铁路投资的逆势增长。

该负责人介绍，国铁集团坚持疫情防控与加快铁路建设双推进，逐项落实开通时间节点和责任分工，扎实做好工程收尾和验收、联调联试、静动态验收、安全评估、运营准备等工作，实现商合杭高铁合肥至湖州段、上海至苏州至南通的沪苏通铁路、喀左至赤峰高铁、成昆铁路扩能米易至攀枝花段、皖赣铁路芜湖至宣城段、格尔木至库尔勒铁路青海段等6条铁路新线按期开通运营，进一步完善了路网结构，为促进区域经济社会发展和脱贫攻坚提供了重要支撑。

该负责人介绍，国铁集团加快推进在建铁路项目和项目前期工作，努力保障铁路建设资金需求，克服专业技术和施工人员不足、原材料供应困难、进场道路不畅等多种困难，实现了全面复工达产。今年上半年，服务国家发展战略，优先安排川藏铁路、沿江高铁、西宁至成都铁路等重点项目前期工作，保证了前期工作进展和质量；郑州至济南高铁山东段、上海至苏州至湖州铁路、阿克苏至阿拉尔铁路等12个项目顺利开工建设；拉萨至林芝铁路、北京至沈阳高铁京冀段、太原至焦作高铁、连云港至徐州高铁、赣州至深圳高铁、贵阳至南宁高铁、和田至若羌铁路、大理至瑞丽铁路等在建项目取得重大进展。同时，计划今年下半年开通的银川至西安高铁、北京至雄安新区城际铁路河北段、合肥至安庆高铁、淮安至镇江铁路等一批重点项目正有序推进，将按期开通，预计今年开通铁路新线4400公里左右，其中高铁2300公里左右。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)
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