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拼多多助农直播为“泰宁答卷”增添新注脚

2020年07月05日16:32  来源：中国农网
 

“马上高考了，欢迎广大学子来泰宁参观状元岩讨个彩头，也祝愿高考学子都能状元及第。”7月4日，福建省泰宁县县长王胜文做客拼多多“爱心助农”直播间，为当地的网红景区和特色产品代言、带货。

▲7月4日，福建泰宁县县长王胜文做客拼多多直播间，为当地网红景区、特色产品代言，这也是泰宁县脱贫“摘帽”后，县领导首次通过电商直播带货。（摄影 黄贵昌）

当晚的直播中，王胜文不仅逐一为网友介绍了泰宁县独特的“水上丹霞”景区，而且现场进行了一系列吃播，先后品鉴了当地的石斛鲜榨汁、特色锥栗、游浆豆腐、泡椒竹笋等，网友直呼堪比“风味人间”。

据悉，泰宁县地处福建西北部，居闽赣两省三地市交界处，是福建省首批、三明市首个“摘帽”的扶贫开发工作重点县。6月30日，福建省举办“决胜全面小康 决战脱贫攻坚”发布会，作为“脱贫攻坚”的示范县，泰宁县扶贫经验也在全省推广。

此次直播也是泰宁县“摘帽”之后，县长王胜文首次尝试电商直播带货。据泰宁县工信局统计，两个多小时的直播中，66万网友驻足拼单，销售金额达128.68万元，为泰宁“脱贫攻坚”的优秀经验增添了新注脚。作为中国最大的农产品上行平台，拼多多今年在全国率先开启了“市县长当主播，农户多卖货”的电商助农新模式。截至6月15日，拼多多相关助农专区和活动，已累计成交2.1亿单，卖出农副产品12.68亿斤。

据王胜文介绍，泰宁县是青年期丹霞的响亮名片，被誉为“中国丹霞故事开始的地方”。其中，泰宁金湖、上青溪等地的丹霞洞穴以多、奇、绝见长，镶嵌在造型各异的赤壁丹崖上，构成了令人叹为观止的天然胜景，也先后被列入世界自然遗产、世界地质公园、国家5A级景区等，年接待游客超过600万人次。

王胜文表示，泰宁县不仅是“中国竹笋之乡”和“中国锥栗之乡”，也是国家农产品质量安全县、国家与省商品粮基地县、国家种子工程示范县、省农业标准化示范县。“好山好水孕育了优质农副产品，拼多多的网友不要犹豫。”

整个直播过程中，网友的拼单热情一直不减，王胜文也多次为网友追加福利。其中，“水上丹霞”旅游套票、铁皮石斛、特色锥栗、游浆豆腐、泡椒竹笋、乌凤鸡蛋等购物券一经发放即被网友秒抢。据泰宁县工信局统计，两个多小时的直播中，66万网友驻足拼单，销售金额达128.68万元。

拼多多助农直播为“泰宁答卷”增添新注脚

泰宁县地处福建西北部，居闽赣两省三地市交界处，总人口只有15万人，此前也是“脱贫攻坚”的贫困县之一。2018年，泰宁县通过发展乡村旅游成为全省首批“摘帽”的省级扶贫开发工作重点县，1607户4904名建档立卡贫困人口全部脱贫，交出了脱贫攻坚的“泰宁答卷”。

此次直播也是泰宁县“摘帽”之后，县领导首次尝试电商直播，为“泰宁答卷”的优秀经验又增添了新注脚。“这次直播间为网友准备的农家茶树菇，产自泰宁的扶贫基地，就是我们组织贫困户种植的农产品之一。”王胜文表示，感谢拼多多为泰宁农产品出山进城创造了新机会，进一步巩固脱贫攻坚的成果。

数据显示，截至6月15日，拼多多相关助农专区和活动，已累计成交2.1亿单，卖出农副产品12.68亿斤，共推动超过130个特色农产区产品走向全国6亿消费者的餐桌，帮扶农户超过45万户。

拼多多新农业农村研究院常务副院长狄拉克表示，拼多多将秉承“脚上有泥，身上有土”的理念，继续推动与区县市政府的爱心助农公益活动，致力于更快、更好、更精准地解决农货产销对接问题，为推动乡村振兴尽一份绵薄之力。

(责编：李栋、值班)
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