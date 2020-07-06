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我国数字经济增加值规模去年达35.8万亿元

产业强支撑 发展新引擎（新数据 新看点）

本报记者 王 政 韩 鑫

2020年07月06日06:21  来源：人民网-人民日报
 

　　初夏时节，走进浙江宁波爱柯迪数字化工厂，只见自动导引车灵活穿梭，扫描枪快速精准质检……在这些看得见的智能设备背后，是一张“看不见”的5G专网，正支撑着生产数据采集、仓储物流管理。

　　“作为汽车铝合金精密压铸件供应商，客户对我们的产品稳定性要求达99.99%。”爱柯迪股份有限公司副总经理何盛华说，通过接入5G网络，大容量高速率低时延的数据流满足了700台终端的信号传输需求。“去年人均产值提高17%，产品竞争力显著提升，预计今年7月底有望建成全5G工厂！”

　　5G和工业互联网的联袂“出演”，让数字技术在智能工厂中闪现出绚烂火花，成为国民经济发展的重要支撑。中国信息通信研究院7月3日发布的《中国数字经济发展白皮书（2020年）》显示，2019年，我国数字经济增加值规模为35.8万亿元，占GDP比重达36.2%。

　　35.8万亿元，究竟意味着什么？

　　——“35.8万亿元”意味着数字经济规模正不断扩张。

　　“早就看中了一款进口补钙奶粉，赶上‘618’促销，一键下单便宜了好几百元！”山西省晋中市居民李芳芳兴奋地说。

　　受益于数字贸易的快速发展，“足不出户，买遍全球”成为我国消费者的日常购物体验。数字贸易是我国数字经济的重要组成部分，也是数字经济国际化的最主要体现。近年来，我国数字贸易深度和广度不断拓展，特别是电子商务、共享经济等发展迅猛，为数字经济发展注入源源不断的动力。

　　——“35.8万亿元”意味着新产业新业态正蓬勃发展。

　　打开滴滴出行APP，点击“未来出行”，输入个人基本信息，申请通过后，即可在上海嘉定全长53.6公里的测试路段上体验自动驾驶网约车服务。6月29日，滴滴自动驾驶服务正式推出的第二天，上海市民陈峰就尝鲜体验了一把。“转弯、避障、超车、减速等，全都自动完成，舒适又安全！”

　　不只是自动驾驶，作为数字产业化的重要领域，我国5G创新应用目前已累计开展400余项，涉及工业、交通、医疗等多个行业。2019年，我国数字产业化增加值规模达7.1万亿元，同比名义增长11.1%。

　　——“35.8万亿元”意味着新技术与实体经济正加速融合。

　　以往水泥生产企业的智能化水平一直不高，生产质量、能耗水平很依赖人工经验。为此，山东东华水泥有限公司决心引入“工业大脑”，通过对全流程进行实时数据监测和参数调优，解决熟料生产过程中降能耗和提质量问题。“经过上线测试，研磨效率提高近3%，经济效益增加4000多万元，电耗还下降了4%！”公司副总工程师徐路十分高兴。

　　不仅是制造业，越来越多的传统产业利用数字技术进行全方位、多角度、全链条的改造提升，创造出可观的经济效益。数据显示，2019年，我国产业数字化增加值规模约为28.8万亿元，占GDP比重由2005年的7%提升至2019年的29%。

　　“我国数字经济持续高速增长，正成为经济高质量发展的新引擎。”中国信通院政经所副所长何伟说。

(责编：岳弘彬)
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