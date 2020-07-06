发展理财市场  打通资金“梗阻”（财经观）

理财方式多种多样，从根本上说是通过各种渠道将资金引入实体经济，实体经济创造财富后再回报投资者。打通资金循环的“梗阻”，需要发展更加成熟多元的理财市场

近期，抗疫特别国债开始分期发行，因为安全性高、收益率不错，且有利息免税等优势，个人投资者认购踊跃。这些资金随后将投向疫情防控和经济社会发展急需领域，如基础设施建设、抗疫相关支出等。

说到理财，我们往往会觉得这是个人的事——老百姓手中积攒了余钱，自然要考虑做些投资，让这些钱能够保值增值。其实，从宏观角度看，理财市场发展得怎么样，对经济运行也有重要影响。理财方式多种多样，从根本上说，就是通过各种渠道将资金引入实体经济，实体经济创造财富后再回报投资者。我国储蓄资源丰富，今年一季度住户存款增加了6.47万亿元，这些储蓄能不能顺利转化为投资，投向经济社会发展需要的领域，是实现金融和实体经济良性循环的关键环节。然而，现实中也有这样的情况：一方面是百姓找不到合适满意的投资渠道，另一方面是一些产业和企业缺乏足够的发展资金。之所以会出现这样的现象，很大程度上是因为中间的桥梁、通道不够畅通。打通资金循环的“梗阻”，需要发展更加成熟多元的理财市场。

理财市场的发展壮大，有助于经济转型和高质量发展。高效的理财市场，能够以市场化方式把社会资金集中起来，在实体经济不同领域和企业发展不同阶段进行优化配置，从而引导资源流向经济社会发展最需要和最有效率的环节。

发展理财市场，也是改善金融结构、优化金融供给的要求。金融供给侧结构性改革的要义，是以金融体系结构调整优化为重点，优化融资结构和金融机构体系、市场体系、产品体系，为实体经济发展提供更高质量、更有效率的金融服务。如果资金过于集中在一个渠道，既不利于风险分散，也不能满足企业多样化的融资需求。发展更加丰富、更具差异性的理财市场，在增加金融体系弹性的同时，也能更好地实现供需对接，各类投资者和融资者在市场中各取所需，让金融和实体经济更紧密地结合在一起。

近年来，随着居民理财观念的增强，理财市场规模不断扩大，特别是互联网与金融对接后，理财产品的种类越来越丰富。然而，从总体上看，理财市场的产品同质化仍较为普遍，不能有效满足投资者的实际需求，优质的理财产品类型较少，市场供应不足。投资者情况千差万别，对于理财产品的需求也不尽相同：有的能承受较高风险，有的更看重安全性；有的喜欢复杂产品，有的就想图个省心。针对投资者差异化的需求，拿出适销对路的产品，是理财市场未来发展的一个重要发力方向。

投资者保护也是需要补齐的短板。虽然金融投资发展很快，但近年来，投资者合法权益被侵害的情况仍时有出现。一些金融机构为了短期利益，进行过度夸大宣传，或者把高风险产品描绘成安全稳健的产品，卖给风险承受能力不高的普通投资者，最终损害了投资者利益，也对市场发展产生负面影响。建立完善的投资者保护制度，加大监管力度，打造健康的市场环境，理财市场发展的步伐方能更加稳健。

《 人民日报 》（ 2020年07月06日 18 版）

(责编：马昌、岳弘彬)