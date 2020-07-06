警惕不法分子搞账户诈骗

近期，部分地区出现不法分子伪造中国银保监会文件，向消费者谎称其账户被冻结并实施诈骗的情况。

对此，中国银保监会消费者权益保护局发布风险提示提醒广大消费者，中国银保监会及其派出机构均无权直接冻结任何单位或个人的银行账户，消费者应提高风险防范意识，谨防上当受骗，避免遭受资金损失。

银保监会消费者权益保护局有关负责人介绍，不法分子惯用的手法是，首先以可获得便捷网络贷款、小额贷款等名义联系消费者，诱导消费者下载钓鱼软件进行注册或提供个人信息。然后，宣称因消费者提供的信息不实、账户有异常等各种理由导致被银保监会冻结资金。同时，利用伪造的“中国银行保险监督管理委员会办公厅文件”“中国银行保险监督管理委员会关于冻结××账户的通知”等材料，或银行卡冻结截图等，要求消费者缴纳保证金、认证金等钱款才能解冻账户，否则需承担法律责任。

对此，这位负责人提醒，中国银保监会及其派出机构均无权直接冻结任何单位或个人的银行账户，更不会向消费者收取任何形式的保证金、认证金等名目的费用。消费者要提高风险防范意识，如果有资金融通需求，应通过正规渠道从金融机构办理。

此外，对于陌生来电、非正规网络途径推销“低息快捷”“免抵押担保”贷款业务的行为，消费者需提高警惕，注意保护个人信息，不随意点击不明链接，不向来历不明的账户或个人汇款。一旦遭遇此类诈骗，消费者应谨防上当受骗，并及时向公安机关报案提供线索。如对金融业务存在疑问，可以通过官方渠道向有关金融机构或监管部门咨询核实。

《 人民日报 》（ 2020年07月06日 18 版）

(责编：马昌、岳弘彬)