三部门：贫困劳动力外出务工力争今年规模不降低

本报北京7月5日电 （记者李心萍）日前，人社部、财政部、国务院扶贫办印发《关于进一步做好就业扶贫工作的通知》，要求多措并举、精准施策，帮助有劳动能力和就业意愿的贫困劳动力外出务工，帮助已外出贫困劳动力稳定务工，力争今年外出务工规模不降低、有提高。
《通知》强调，要优先组织贫困劳动力外出务工，加强贫困劳动力就业岗位信息的归集发布，加强输出地和输入地劳务对接，扩大劳务输出规模。《通知》明确将贫困劳动力就业情况作为年度脱贫攻坚成效考核的重要内容，东部地区今年吸纳中西部地区贫困劳动力务工总数不少于去年，中西部地区外出务工贫困劳动力总数不少于去年。
《 人民日报 》（ 2020年07月06日 08 版）
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