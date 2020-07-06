疆电外送 十年突破三千亿千瓦时

本报乌鲁木齐7月5日电 （记者李亚楠）截至6月19日7时，新疆10年累计外送电量突破3000亿千瓦时，为新疆电力行业创造收益超650亿元，直接和间接增加就业岗位2.8万个。

新疆能源资源丰富，但因为远离内地市场，且本地消纳能力有限，长期以来难以变成更多的真金白银。

2010年11月，新疆建成疆电外送第一通道——哈密—敦煌750千伏输变电工程。丰富的电力资源被首次送入内地，结束了新疆孤网运行历史，新疆资源优势转化为经济优势的步伐不断加快。2019年，准东—皖南±1100千伏特高压直流输电工程投运，至此疆电外送已建成四条通道。

10年来，疆电外送年度电量从30亿千瓦时提升至1000亿千瓦时，规模增长32倍；外送范围覆盖全国19个省区市，为新疆电力行业创造收益超650亿元。

电力外送通道的打通，助力新疆将资源优势转化为经济优势，吸引了华能、华电、中电投等数十家大企业大集团来到新疆开发电力资源。据统计，疆电外送实施前的2010年，新疆电网电源装机1405万千瓦；10年后，新疆电网电源装机已达9208万千瓦，成为拉动新疆经济社会发展的主要动力之一。

疆电外送规模的不断扩大，拉动了清洁能源装机的快速增长，助推新疆能源利用转型提速。据统计，截至5月31日，清洁发电占新疆电网总装机的40.15%，占全国清洁能源发电装机的4.5%，10年间新疆外送新能源电量超800亿千瓦时。按2019年各发电类型平均利用小时数计算，今年新疆清洁能源发电量可达790亿千瓦时，相当于2528万吨标准煤。

《 人民日报 》（ 2020年07月06日 10 版）

(责编：李都也(实习生)、李栋)