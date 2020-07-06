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与近5年同期均值相比 今年以来洪涝灾害受灾人次下降46%

2020年07月06日08:04  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　本报北京7月4日电  （记者丁怡婷）记者4日从应急管理部获悉：6月26日以来，西南地区东部、长江中下游部分地区出现强降雨过程。

　　据水利部门监测，过去一周全国有16个省（区、市）158条河流发生超警以上洪水，32条河流发生超保洪水，2条中小河流发生超历史洪水，太湖、长江相继发生2020年第1号洪水。当前全国大江大河水情平稳，绝大部分河段水位在警戒以下。

　　截至7月3日，今年以来洪涝灾害先后造成贵州、四川、湖南、广西、广东、湖北等26省（区、市）1938万人次受灾，121人死亡失踪，87.5万人次紧急转移安置，1.7万间房屋倒塌，农作物受灾面积1560千公顷，直接经济损失416.4亿元。与近5年同期均值相比，洪涝灾害受灾人次、因灾死亡失踪人数、倒塌房屋数量和直接经济损失分别下降46%、51%、80%和46%。

　　干旱灾害方面，今年以来全国旱情总体偏轻，灾害主要发生在云南、四川、山西等地，累计1187万人次受灾，农作物受灾面积2053千公顷，绝收101千公顷，直接经济损失67亿元。与近5年同期均值相比，受灾人次、因旱需生活救助人数、农作物受灾面积和直接经济损失分别下降48%、51%、58%和68%。

　　据了解，一周来，针对各地汛情灾情，国家防总、应急管理部先后4次组织召开防汛调度会，组织水利、气象等部门联合会商；派出5个工作组赴重点地区指导防汛救灾工作。7月2日20时，国家防总启动防汛Ⅳ级应急响应，向相关地区发出通知。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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