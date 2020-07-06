上半年全国铁路固定资产投资3258亿元

本报北京7月5日电 （记者严冰）记者从中国国家铁路集团有限公司获悉，今年以来，国铁集团加大铁路建设组织力度，超额完成铁路投资目标任务。上半年，全国铁路固定资产投资完成3258亿元，超去年同期38亿元，同比增长1.2%，其中国家铁路基建投资完成2451亿元，同比增长3.7%；截至7月1日，铁路新线开通1178公里，其中高铁605公里。

国铁集团建设部负责人介绍，二季度，国铁集团调增了铁路投资计划，加大了在建工程组织实施力度，完成投资2459亿元，同比增长11.4%，其中基建投资完成1797亿元，同比增长16.4%，在超额完成投资计划的同时，补上了一季度投资的亏欠，实现了铁路投资的增长。

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