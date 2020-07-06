 7月1日起下调再贷款再贴现利率 精准滴灌让利实体经济

7月1日起，中国人民银行下调了再贷款、再贴现利率，这是央行今年第二次下调再贷款利率。业内人士指出，下调再贷款、再贴现利率有利于提高商业银行支持实体经济的能力和积极性，实现精准滴灌，让利实体经济。预计下半年将继续创新直达实体经济的货币政策，引导融资成本进一步下行，稳健的货币政策将更加灵活适度。

精准滴灌有效调控

中国人民银行发布通知，7月1日起下调再贷款、再贴现利率。其中，支农再贷款、支小再贷款利率下调0.25个百分点。此外，央行还下调金融稳定再贷款利率0.5个百分点，调整后，金融稳定再贷款利率为1.75%，金融稳定再贷款（延期期间）利率为3.77%。此次下调0.25个百分点后，3个月、6个月和1年期支农再贷款、支小再贷款利率分别为1.95%、2.15%和2.25%。

今年来，再贷款、再贴现为保障企业运行发挥了重要作用。此前，央行发放了3000亿元抗疫专项再贷款和1.5万亿元普惠性再贷款、再贴现。央行副行长潘功胜介绍，截至5月30日，3000亿元的专项再贷款政策直接为防疫保供企业提供贷款，已为7400家企业发放了贷款2800亿元。这些贷款的加权平均利率是2.49%，财政贴息后，企业实际融资利率是1.25%。运用再贷款、再贴现专用额度支持金融机构累计发放优惠利率贷款4800亿元。

“这是针对再贷款、再贴现这部分资金的降准，可以说是‘精准滴灌’、有效调控。”国家金融与发展实验室副主任曾刚在接受本报记者采访时表示，再贷款、再贴现的资金主要用于疫情防控期间保障企业运行的贷款部分，精准的降息让使用这部分资金的主体再贷款、再贴现的成本下降，有利于降低银行从央行获取资金的成本，进而带动“三农”、小微企业等群体的融资成本下行，提升货币政策的精准度和有效性。“此次下调再贷款、再贴现利率也能够避免‘大水漫灌’，引导银行金融资源重点向民营、小微企业等实体经济领域精准投放。”

让利实体经济保小微主体

此前召开的国务院常务会议明确，通过引导贷款利率和债券利率下行、发放优惠利率贷款等一系列政策，推动金融系统全年向各类企业合理让利1.5万亿元。“精准的降息是落实之前国务院常务会议提出的金融机构让利实体经济1.5万亿元的其中一个重要组成部分。”曾刚说，“对使用再贷款、再贴现的这部分主体，进一步推动其利率成本的下行，实际上是央行通过货币政策调整的方式实现对实体经济的让利。”

降低企业融资成本仍是当前货币政策的重点部分。为保障小微主体，国家出台了一系列政策组合拳。7月1日，国务院常务会议通过《保障中小企业款项支付条例（草案）》，对机关、事业单位和大型企业与中小企业的合同订立、资金保障、支付方式等作出规定，规范付款期限，明确检验验收要求，规定不得以负责人变更、等待验收、决算审计等为由拒绝或迟延支付，并建立支付信息披露制度；财政部1日发布通知，下达疫情防控重点保障企业优惠贷款贴息资金预算共29.2885亿元，全部为直达资金，贯穿资金分配、拨付、使用等整个环节，且保持不变。财政部要求，切实加强资金使用管理，确保资金及时拨付到位、专款专用，满足企业实际还息资金需求，减轻企业融资负担，强化企业资金保障。

“近期出台的这一系列政策组合拳，表明了国家缓解企业、尤其是中小企业受疫情冲击的决心。”曾刚认为，出台《保障中小企业款项支付条例（草案）》正是为了保护中小企业，从支付层面上缓解中小企业资金链的紧张，有效地化解中小企业的融资困难，改善其资金流的状况。

货币政策仍有发力空间

曾刚认为，引导融资成本进一步下行仍是政策重点，下半年，稳健的货币政策将更加灵活适度，中国货币政策的发力空间仍然很大。

央行近期召开货币政策委员会二季度例会强调，有效发挥结构性货币政策工具的精准滴灌作用，提高政策的“直达性”，继续用好1万亿元普惠性再贷款、再贴现额度，用好新创设的直达实体工具。继续释放改革促进降低贷款利率的潜力，引导金融机构加大对实体经济特别是小微企业、民营企业的支持力度，提高小微企业贷款、信用贷款、制造业贷款比重。

曾刚指出，在结构性货币政策发力的同时，总量政策仍有空间。“要通过精准性工具的创新来提高政策的效率。”

“未来，稳健的货币政策将更加灵活适度。灵活适度是指短期应对，稳健则是指长期的政策态度。”曾刚表示，下一阶段要继续加大对实体经济的支持力度，继续通过降准、再贷款等方式保持流动性合理充裕，促进金融与实体经济良性循环，全力支持做好“六稳”“六保”工作。

(责编：李都也(实习生)、李栋)