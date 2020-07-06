海关开展跨境电商出口（B2B）试点

本报北京7月5日电 （记者杜海涛）7月1日，北京宏远到家贸易有限公司去往日本的首票跨境电子商务企业对企业（B2B）出口货物，由北京海关所属首都机场海关验放离境，标志着北京市跨境电商新业态发展正式迈入企业对企业（B2B）阶段。
今年6月12日，海关总署发布《关于开展跨境电子商务企业对企业出口监管试点的公告》，明确自7月1日起在北京、天津、南京等10个直属海关进行试点。7月1日上午，北京海关共验放跨境电商B2B出口报关单、申报清单21票，货值27.7万元，主要商品为纤维布、拉力带、服装、智能手表、蓝牙耳机、滑板车等。
商务部新闻发言人高峰2日表示，近年来，作为新的外贸业态，跨境电商零售出口蓬勃发展，为中小微企业开拓海外市场、吸纳和稳定就业，发挥了积极作用。2019年，跨境电商零售出口总额同比增长60%。今年前5个月，跨境电商零售出口逆势增长，同比增长12%。
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