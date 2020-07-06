商务部：稳外贸稳外资将有新举措

日前，商务部召开网上例行新闻发布会，商务部新闻发言人高峰就外贸外资领域最新情况作介绍并答记者问。

最新数据显示，今年1—5月，我国服务进出口总额18686亿元，同比下降14.6%。总体来看，今年前5个月服务贸易主要有两大特点：

一是服务贸易逆差大幅减少。1—5月，我国服务出口降幅趋稳，进口降幅进一步加大，出口降幅小于进口19.2个百分点，带动服务贸易逆差下降44.9%至3500.8亿元，同比减少2851.5亿元。

二是知识密集型服务贸易占比继续提高。出口增长较快的领域是知识产权使用费、电信计算机和信息服务、保险服务，分别增长38.4%、19.7%、15.6%；进口增长较快的领域是电信计算机和信息服务、金融服务，分别增长34.4%和15.9%。

“按照党中央、国务院的部署，商务部在前期调研的基础上，正在会同相关部门，抓紧研究制定稳外贸稳外资的新举措。”高峰表示。

在稳外贸方面，将继续围绕保居民就业、保基本民生、保市场主体的要求，抓好已出台政策落实，陆续出台相关政策，加大支持力度保住中小微和劳动密集型外贸企业。主要是完善出口退税方式，加快退税进度；引导金融机构加强信贷、信保、担保等融资支持；加强人员往来保障；加快发展跨境电商等外贸新业态新模式；鼓励建设海外仓，加大对外贸服务平台建设的支持。

在稳外资方面，将继续坚持促增量、稳存量并举，继续优化外商投资环境，做好招商、安商、稳商工作。加快落实新版外商投资准入负面清单，确保新开放措施及时落地；抓紧修订鼓励外商投资产业目录，进一步扩大鼓励的范围，使更多领域的外商投资能够享受税收等相关优惠政策；加强重点外资项目服务工作，协调解决外资企业和重点外资项目面临的困难问题；修订出台《外商投资企业投诉工作办法》等规章，进一步打造市场化、法治化、国际化的营商环境。

“当前，全球经济正经历巨大下行压力。中方始终认为，越是在困难的时候，各方越应该秉持开放合作的理念，通过加强贸易投资合作，携手共同应对挑战。”高峰表示，希望有关国家能够为各国投资者营造公平、透明、可预期的投资环境，持续提升贸易投资自由化便利化水平，为世界经济和本国经济企稳回升、重回增长轨道作出积极努力。

(责编：李都也(实习生)、李栋)